吳宇森時隔14年再拍動作片 《追捕》定檔11月24日北京新浪網 (2017-09-05 20:45)
中新網北京9月5日電 (記者 馬海燕)導演吳宇森5日攜新片《追捕》亮相。該片將於11月24日正式在中國各大院線上映。
作為華語影壇「動作片教父」，吳宇森拍攝的《英雄本色》《縱橫四海》《喋血雙雄》等電影開創了「吳氏暴力美學」，影響了一個時代。這是繼2003年《記憶裂痕》之後，吳宇森時隔14年回歸最拿手的動作題材。他笑稱：「有點手癢，兩隻手都癢，自己太久不拍這類題材，沒有拿槍很久了，沒有做老大很久了。」
《追捕》改編自日本小說《涉過憤怒的河》，41年前高倉健、中野良子主演的《追捕》成為一代人的記憶。此次新版《追捕》由張涵予、福山雅治、戚薇主演。吳宇森說，影片最大看點就是過癮的槍戰戲，「張涵予和福山雅治的雙雄對決非常完美，一個是中國硬漢，內心也有柔情；一個是日本警探，亦正亦邪，兩個都各有特色，非常有新鮮感。」
吳宇森在動作方面做了大量精心設計。導演爆料的「單手開雙槍」等場景，吊足了觀眾胃口。據悉，此次張涵予和福山雅治兩人為拍攝槍戰，前後打了6000發子彈。除了槍戰戲之外，還有大量的追車戲及摩托艇大戰，動作場面十分豐富。
發佈會現場，張涵予和戚薇兩位主創也分享了與《追捕》一路走來的心路歷程。張涵予稱，自己是看著老版《追捕》走上了演藝之路，更是通過模仿電影裡的聲音開始了配音之路。杜丘、高倉健就是他小時候從男孩變成男人所追求的一種氣質。能夠出演新版《追捕》中的杜丘，對於他來說可謂是「如願以償」。
能夠出演吳宇森電影，女主演戚薇稱幸福得「像小女孩美夢成真」。她說片中的真由美是她從藝以來飾演的最幸運的角色。
據悉，該片將在第74屆威尼斯電影節非競賽單元進行全球首場展映。(完)
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 安格斯兩用L型皮沙發—高質感系列
- 【ROBERTA諾貝達】禦寒極品 經典休閒 厚舖棉夾克外套(咖啡)
- Panasonic KX-FA86E 雷射滾筒組《原廠公司貨》
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式無框畫掛鐘30*40 (cm)2.5cm背空
- 《MIT台灣製》禾昌 GENIUS S-280A 長條狀碎紙機
- TCELL 冠元-USB3.0 256GB BLACK & WHITE Plus 隨身碟
- 【DINA JEWERLY蒂娜珠寶】『愛戀宣言』 鑽石結婚對戒(結婚
- 【Hush Puppies】男士休閒簡約便鞋 男鞋(黑)
- PRADA 金字LOGO簡約防刮牛皮卡片夾(葡萄紫)
- A-11430-4層電器架, 廚房櫃
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》