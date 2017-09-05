？？？？導演吳宇森5日攜新片《追捕》亮相。 蘇丹 攝

中新網北京9月5日電 (記者 馬海燕)導演吳宇森5日攜新片《追捕》亮相。該片將於11月24日正式在中國各大院線上映。

作為華語影壇「動作片教父」，吳宇森拍攝的《英雄本色》《縱橫四海》《喋血雙雄》等電影開創了「吳氏暴力美學」，影響了一個時代。這是繼2003年《記憶裂痕》之後，吳宇森時隔14年回歸最拿手的動作題材。他笑稱：「有點手癢，兩隻手都癢，自己太久不拍這類題材，沒有拿槍很久了，沒有做老大很久了。」

《追捕》改編自日本小說《涉過憤怒的河》，41年前高倉健、中野良子主演的《追捕》成為一代人的記憶。此次新版《追捕》由張涵予、福山雅治、戚薇主演。吳宇森說，影片最大看點就是過癮的槍戰戲，「張涵予和福山雅治的雙雄對決非常完美，一個是中國硬漢，內心也有柔情；一個是日本警探，亦正亦邪，兩個都各有特色，非常有新鮮感。」

《追捕》由張涵予、戚薇主演。 蘇丹 攝

《追捕》由張涵予、戚薇主演。 蘇丹 攝

吳宇森在動作方面做了大量精心設計。導演爆料的「單手開雙槍」等場景，吊足了觀眾胃口。據悉，此次張涵予和福山雅治兩人為拍攝槍戰，前後打了6000發子彈。除了槍戰戲之外，還有大量的追車戲及摩托艇大戰，動作場面十分豐富。

發佈會現場，張涵予和戚薇兩位主創也分享了與《追捕》一路走來的心路歷程。張涵予稱，自己是看著老版《追捕》走上了演藝之路，更是通過模仿電影裡的聲音開始了配音之路。杜丘、高倉健就是他小時候從男孩變成男人所追求的一種氣質。能夠出演新版《追捕》中的杜丘，對於他來說可謂是「如願以償」。

能夠出演吳宇森電影，女主演戚薇稱幸福得「像小女孩美夢成真」。她說片中的真由美是她從藝以來飾演的最幸運的角色。

據悉，該片將在第74屆威尼斯電影節非競賽單元進行全球首場展映。(完)