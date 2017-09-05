中新網9月5日電 據外媒報導，美國國家颶風中心5日宣布，颶風「厄瑪」(Irma)已經升級為「極度危險」的5級颶風。南部佛羅里達州和佛羅里達群島在本周晚些時候受「厄瑪」影響的可能性正在增加。

當地時間2017年9月4日，波多黎各聖胡安，颶風「厄瑪」正接近加勒比海和美國南部地區。

當地時間2017年9月4日，波多黎各聖胡安，颶風「厄瑪」正接近加勒比海和美國南部地區。

據報導，美國國家颶風中心稱，美國東部時間5日早8點，「厄瑪」的風速達到每小時175英里。據預計，颶風帶來的強風和暴雨將繼續席捲加勒比地區，之後在本周晚些時候向南部佛羅里達州移動。

消息稱，按照移動軌跡，「厄瑪」將先後影響波多黎各、多米尼加和古巴，之後可能會在10日早些時候接近佛羅里達州。

佛羅里達州5日宣布該州進入緊急狀態。州長里克？斯科特稱，「厄瑪」給民眾的生命造成威脅，佛羅里達州必須做好準備。