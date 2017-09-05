中新社北京9月5日電 (記者 周欣嬡)2017世界粵菜廚皇大賽5日在香港鳴鑼開賽。來自英國、美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、緬甸、越南、新加坡、馬來西亞、印度、菲律賓、日本、韓國等40多個國家和地區的近400位選手、嘉賓出席開幕式。

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大賽由世界中餐業聯合會、世界粵菜廚皇協會聯合主辦，大賽設「粵菜海鮮」「粵菜熱葷」「粵菜點心」三個類目，選手以團隊形式參賽，任選一類進行比拼。全部賽事完成後，積分最高的十支團隊將享「廚皇」稱號。

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世界粵菜廚皇協會主席、香港餐務管理協會會長楊位醒在電話連線中告訴中新社記者，大賽舉辦的意義，絕不僅限於結果本身。他認為，大賽以飲食架起中西方交流橋樑，不僅可以在切磋中推動中餐文化「走出去」，更有助於提升中餐廚師整體形象、助力海外僑胞餐飲事業發展。

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「此外，香港是粵菜傳承之地」，楊位醒說，「大賽適逢香港回歸二十周年，也是一個推動粵菜文化發展、宣傳香港和本地優秀品牌的大好平台」。

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賽事由5日持續至7日，將於7日舉行頒獎典禮。賽事期間，主辦方還安排了「名廚表演」「美食巡禮」等活動，供選手及觀眾觀摩欣賞。

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世界粵菜廚皇大賽每兩年舉辦一屆。首屆於2015年11月在廣州舉行，吸引了來自32個國家和地區的代表參加。(完)