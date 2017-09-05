中新社台北9月5日電 題：中元節街頭節味濃 台北倡「以米取代金紙」

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中新社記者 蔣雪林 邢利宇

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9月5日是農曆七月十五，是祭祀先人的中華傳統節日之一。走在台北街頭，處處可見民眾臨街擺放祭祀品，點燃香火虔誠祭拜，隨後給先人焚燒紙錢，祈求風調雨順、家庭幸福，街頭節日氣氛非常濃厚。

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台北計程車司機許文宗告訴記者，中元節在台灣是一個很隆重的節日。民間有個說法，農曆七月是地府鬼門大開的時候，萬鬼都從陰間來到人間尋求供奉。普通百姓從七月一日開始就「禮敬亡靈」。中元節「拜鬼」，不但要祭拜故去的親人，而且也要顧及「孤魂野鬼」。

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在台灣民間，也有「五鬼運財」的說法，祭拜亡靈是積陰德，會帶來財運。所以商家在中元節這天都要舉行祭拜儀式，期盼帶來好運生意興隆。

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當日，記者行走在台北市南京東路附近，短短幾百米路程中，就有十多家商鋪在門前擺放豐富祭品，做完祭拜禮儀的人們，在祭桌前焚香燒紙錢，空氣中飄起一陣煙味。

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台北市政府當天中午也舉行中元節普渡儀式，儀式上首次以米取代金紙，不再燒紙錢。台北市市長柯文哲表示，當天祭祀用的「平安米」，包裝像文創商品，普渡結束后可帶回家或捐給弱勢團體，「以米代金」符合時代進步和環保。

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這場普渡儀式的供桌上，具有類似金銀紙和平安符外形的「平安米」最引人矚目。相關地方民政部門也表示，對於中元節祭拜儀式，台灣民眾越來越重視環保，倡導「以米代金」，目的是減少因燒紙錢帶來的環境污染。

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中元節也給商家帶來了商機。因應普渡需求，上周末台灣各大超市湧現採買人潮。據超市業者統計，今年泡麵、飲料、餅乾、罐頭等包裝食品銷量不錯，特別是受高溫炎熱天氣影響，飲料銷量尤其好。其中黑松沙士飲料堪稱「中元暢銷王」，統計顯示，8月份大潤發、家樂福及愛買則三家超市銷售該款飲料共達上百萬罐。

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在大陸南方一些地區，中元節有放河燈的習俗。在寶島台灣，基隆望海巷漁港的中元節放水燈習俗也已經延續了一百多年。9月4日晚至5日凌晨，上萬名當地民眾聚集在這裏放水燈，期盼自己所放水燈的燈火越燒越旺，在海中越飄越遠，從而預示自己這一年運勢越來越好。

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中元節俗稱「鬼節」、「七月半」，佛教稱為盂蘭盆節。與除夕、清明節、重陽節三節並列為中國傳統的祭祖大節。(完)