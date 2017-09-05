中新社亳州9月5日電 (記者 張俊)「我和中國師傅學習五禽戲已經有5年了，練習健身氣功不僅可以鍛煉身體，也讓我了解到中國傳統的文化。」來自馬來西亞的伍波5日在安徽亳州參加國際健身氣功博覽會時表示。

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第三屆中國亳州國際健身氣功博覽會暨2017年國際健身氣功五禽戲交流比賽5日在安徽省亳州市開幕，來自中國、俄羅斯、泰國、馬來西亞、巴基斯坦等21個國家和地區的200餘名健身氣功愛好者參加。

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國家體育總局健身氣功管理中心主任常建平表示，健身氣功是中華民族傳統文化的重要組成部分，在千百年的風雨傳承中彰顯出獨特的文化魅力。「安徽亳州是五禽戲之鄉，健身氣功工作始終走在全國的前列，希望藉此博覽會倡導健康和諧的生活理念，弘揚中華優秀傳統文化，並加強中外體育的交流。」

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記者在現場看到，國際健身氣功五禽戲交流比賽分集體和個人兩大項目，比賽內容包括健身氣功·易筋經普及功法、健身氣功·五禽戲普及功法、健身氣功·六字訣普及功法、健身氣功·八段錦普及功法等。選手們要按照健身氣功的套路完成一系列動作，裁判員則根據選手動作姿態標準和流暢度進行打分評判。比賽歷時三天，並最終決賽出名次。

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近年來，健身氣功作為一種養生運動，正越來越受到海內外民眾的歡迎。據亳州市長杜延安介紹，東漢末年，神醫華佗融匯眾家思想，在繼承前人導引術的基礎上，運用中醫理論，取像「虎、鹿、熊、猿、鳥」五種動物的動作，創編了五禽戲這一健身養生功法，開創了中國醫療體育運動的先河。

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「五禽戲通過舒展身體、動靜相合來祛病養生。目前，僅亳州就有五禽戲輔導員7800多名、教學活動點2200多個，五禽戲國內外習練人員達百萬餘人。」杜延安說。

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亳州是神醫華佗故里，五禽戲之鄉，當地崇尚養生的氛圍非常濃郁，健身氣功在當地有良好的基礎。當日，國際健身氣功聯合會授予亳州「國際健身氣功五禽戲之都」稱號。(完)