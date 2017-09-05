現代快報訊（通訊員？六公宣？記者？顧元森）9月3日13時許，南京六合公安分局瓜埠所接到報警稱，在瓜埠中心社區石橋組瓜北路附近馬路有一位老人摔倒了，頭部受傷，流了很多血。民警趕到后，與熱心路一起救助老人，最終老人轉危為安。

△ 圖為民警將老人抬上救護車。警方供圖

接警后，民警冒著大雨迅速趕往事發現場。只見一位老人坐在地上，衣服全濕透了，無法行走，旁邊流了一攤血跡，一名長髮女孩正幫老人撐著傘。在民警耐心詢問下得知，老人家住竹鎮。打傘的女孩稱，她路過這裏，看到老人躺在地上喊「救命」，附近沒有一個人，於是自己便上前查看情況，發現老人腦後流了很多血，後來又有一名小夥子路過這裏，幫忙撥打了「120」，但見救護車遲遲未到，情急之下方才報了警。

民警隨後將老人先攙扶到路邊屋檐下避雨，並聯繫醫院，得知救護車已在路上，待老人體力恢復、神志略微清醒后，民警試著與老人交流，通過耐心詢問，最終得知老人的姓名和電話並聯繫其家人。此時，救護車趕到了，民警與醫護人員合力將老人抬上了救護車，因送醫及時，老人身體並無大礙。

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