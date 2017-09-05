現代快報訊（通訊員 劉昱彤 陳歡 記者 顧元森）同村老鄉外出打工回來，稱有靠譜的路子可以帶大家發家致富。三名男子跟著老鄉來寧「打工」賺大錢，卻不想最後都被送進了看守所。近日，南京浦口警方破獲盜竊工地電纜線系列案件，抓獲該團伙5人，繳獲大量被盜電纜線，涉案價值10多萬元。

△ 警方供圖

今年7月底，浦口警方接到轄區一工業園區工地負責人報警，稱工地變壓器上的電纜線被盜，損失近6萬元。就在民警偵破時，8月8號、8月12號，轄區另兩處工地上的電纜線也被盜，經過現場偵查，民警初步判斷三起電纜線盜竊案件是一人或者一個團伙所為。

經過多日對案發周邊道路監控視頻的反覆比對，以及多次現場勘查，民警初步確定了嫌疑車輛是一輛銀色麵包車，這輛麵包車多次在案發時間段出現在案發現場。辦案民警分析，電纜線較重，現場沒有被切割分塊痕迹，被盜物品體積較大，盜竊者具備一定的作案經驗。綜上分析，推斷作案者是多人配合作案，對周邊環境較為熟悉，應該是有作案前科的「老手」。

民警緊盯嫌疑車輛，最終確定該系列案件為以陳某為首的五人團伙所為。通過前期偵查，民警確定了該團伙成員的身份以及活動軌跡，浦口公安分局刑警大隊聯合轄區派出所於8月23日凌晨，抓獲主要涉案人員3人，後續又抓獲另外兩人，在他們的暫住地繳獲大量被盜電纜線，破壞系列案件5起，涉案價值10多萬元。

據嫌疑人曹某交代，他本來在家務農，今年同村老鄉陳某回村，跟大夥說他有發家致富的賺錢機會，於是他和同村的張某、高某跟著陳某來寧「打工」。沒幾天陳某就介紹在工地打工的謝某給大家認識，原來發家致富的賺錢辦法就是，謝某負責在工地踩點，其餘四人一人駕駛麵包車，另三人分工合作去謝某事先踩好點的無人看守工地盜竊電纜線。曹某說自己也沒想到，本來想著跟老鄉出來發家致富的，卻沒想到進了看守所。

目前，該團伙5人已被刑事拘留，此案正在進一步審理中。

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