？？？？華龍網20時40分訊（記者 祝可）今年7月下旬以來，航行通過三峽庫區的部分船舶陸續接到一男一女自稱海事執法人員的電話，警告其船舶在該水域航行過程中有違法違規行為，令其通過支付寶、微信轉賬或發送手機紅包等方式向其提供錢款，解決此事。少數涉事船舶在按指令交錢后，發現了其中的破綻便向警方報案。

？？？？長江航運公安局萬州分局接到報案后高度重視，立即調集警力展開全面調查。根據一船舶運輸代理人侯某提供的線索，民警發現自今年6月起，有自稱是海事交管中心和海事執法人員的一男一女，分別給在庫區水域航行的「豫祥昇1377」、「曙光神龍」、「浩順6998」等船方打電話，稱其船舶缺乏安全設施、存在配員不足等問題，要求對方接受處理，並讓船方通過支付寶、微信轉賬或發送手機紅包等方式向其提供錢款，解決此事。但民警通過海事部門了解，他們沒有工作人員向這些船舶打過電話，更不會輕易在無事實依據的情況下對船舶實施處罰。事情很快明了，警方推斷有人冒充海事人員對庫區水域航行的船舶詐騙錢財。

？？？？長江航運公安局萬州分局立即抽調刑偵支隊和轄區巫山派出所的精幹警力組成專案組，通過對受害人及相關船舶的調查走訪，掌握了大量有價值的線索，鎖定了曾從事航運工作的男子王某及其妻子馬某有重大作案嫌疑。警方巡線追蹤發現，王某如今在奉節到宜昌的一艘貨輪當船員，目前該貨船正在奉節水域內。8月14日晚上，警方在海事執法人員的配合下，以展開聯合執法為由，登上王某所在的貨船，一舉將嫌疑人王某及妻子馬某二人抓獲。

？？？？經審查二人交代，王某利用自己多年從事航運工作的經驗，掌握了大量貨船配員等基本信息，從今年6月起，王某便冒充自己是雲陽、奉節、巫山海事執法工作人員，以收到了舉報其船舶存在配員不足或缺乏安全設施為由，向船方索要錢款。王某通過這種詐騙手段，已先後向二十余艘過往船舶實施了詐騙行為，並成功詐騙了十余艘貨船，騙取錢財共計1萬余元，其妻子馬某也運用相同詐騙手法，騙取過往船舶錢財1600元。

？？？？目前，涉嫌詐騙犯罪的王某、馬某夫妻已被依法採取強制措施，案件正在進一步辦理中。