嚇人！電動車被捲入大貨車底部 騎車人正好卡在……北京新浪網 (2017-09-05 20:58)
現代快報訊（記者 蔡夢瑩）9月5日下午3點30分，在南京秦淮區大明路與富華路路口，一輛貨車右轉進入富華路時，颳倒一名騎電動車的女士，車和人同時被捲入車底。所幸，女子剛好卡在兩輪之間，僥倖生還。現代快報記者了解到，目前暫無生命危險。
△ 電動車被卡在貨車底盤。報料人供圖
現代快報記者了解到，當時貨車司機鹿某駕駛貨車右轉時，一輛電動車迎面而來。兩車交匯時，電動車不慎被貨車颳倒。瞬間，電動車被捲入車底，遭車輪碾壓，卡在底盤處。而騎車的女子也剛好卡在兩輪之間。有路人看見后大聲呼喊「停車」，司機跳下駕駛室后驚魂未定，立刻打電話報警。鹿某表示根本沒有看見電動車上的女子，也不知道怎麼捲入車底，幸虧路人提醒。
很快，120急救車和交警122迅速到場，騎車女子在車底呼喊，還能語言交流，醫護人員小心翼翼地將她拖出車底，用擔架送上救護車送市第一醫院治療。據了解，該女子身上多處擦傷，肩膀及肋骨有骨折現象，暫無生命危險。
目前，交警三大隊正在進一步調查處理中。
？
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ipad pad 14吋．ipad 皮帶．ipad air 防水．new ipad 64G．ipad 充電器．Apple iPad MINI 64GB．ipad 色差線．IPAD PGS 皮套．iPad Apple．ipad 充電器 傳輸線．apple ipad 32g．Apple iPad WIFI 64G．ipad 風扇．iPad 2 透明．ipad 三角架．iPad mini 2 Wi-FI 32GB．ggmm iPad Air．信封 ipad．ipad 16g wifi．ipad mini2 smart cover．ipad 16g．ipad air．ipad 信封．ipad air2．iPad mini．Baseus ipad．ipad air f12．Ozaki Slim iPad．ipad 磁石．Apple ipad mini 16G wifi
女生必知丨經期做這8件事很傷身，快轉給你關心的她！【北京新浪網】
產婦墜樓悲劇中 剖腹產和法律責任權威答案來了【北京新浪網】
希爾頓香格里拉被曝不換床品 快捷酒店什麼情況【北京新浪網】
醫院公佈監控截圖:產婦兩次下跪與家屬溝通被拒【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多