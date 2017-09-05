現代快報訊（記者 蔡夢瑩）9月5日下午3點30分，在南京秦淮區大明路與富華路路口，一輛貨車右轉進入富華路時，颳倒一名騎電動車的女士，車和人同時被捲入車底。所幸，女子剛好卡在兩輪之間，僥倖生還。現代快報記者了解到，目前暫無生命危險。

△ 電動車被卡在貨車底盤。報料人供圖

現代快報記者了解到，當時貨車司機鹿某駕駛貨車右轉時，一輛電動車迎面而來。兩車交匯時，電動車不慎被貨車颳倒。瞬間，電動車被捲入車底，遭車輪碾壓，卡在底盤處。而騎車的女子也剛好卡在兩輪之間。有路人看見后大聲呼喊「停車」，司機跳下駕駛室后驚魂未定，立刻打電話報警。鹿某表示根本沒有看見電動車上的女子，也不知道怎麼捲入車底，幸虧路人提醒。

很快，120急救車和交警122迅速到場，騎車女子在車底呼喊，還能語言交流，醫護人員小心翼翼地將她拖出車底，用擔架送上救護車送市第一醫院治療。據了解，該女子身上多處擦傷，肩膀及肋骨有骨折現象，暫無生命危險。

目前，交警三大隊正在進一步調查處理中。

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