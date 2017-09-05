新京報快訊 (記者金彧)個人經營性貸款和個人消費貸用於買房的行業「潛規則」今後將難行通。

9月5日，新京報記者獲悉，北京銀監局、人行營業管理部於2017年9月5日聯合印發《北京銀監局 人行營業管理部關於開展銀行個人貸款資金違規進入房地產市場情況檢查的通知》(京銀監發〔2017〕153號)，要求轄內銀行業金融機構針對個人經營性貸款和個人消費貸款開展自查工作，重點檢查「房抵貸」等資金違規流入房地產市場的情況。

北京銀監局相關人士表示，近期，北京銀行業金融機構個人經營性貸款和個人消費貸款規模增長有所加快，而且據市場情況反映，個別銀行發放的個人經營性貸款和個人消費貸款存在違規流入房地產市場用於購房的情況，這類行為不符合房地產調控的政策要求。

為進一步規範北京地區房地產市場金融秩序，鞏固前期房地產市場調控成果，北京銀監局、人行營業管理部於2017年9月5日聯合發文，要求轄內銀行業金融機構針對個人經營性貸款和個人消費貸款開展自查工作，重點檢查「房抵貸」等資金違規流入房地產市場的情況。

下一階段，北京銀監局、人行營業管理部將視銀行業金融機構自查情況，有針對性地開展專項檢查，對於檢查發現的問題，依法依規，從嚴處理。

編輯：倪雪瑩 校對：王心