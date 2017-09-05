中新網合肥9月5日電(記者 吳蘭)記者5日從合肥市旅遊業發展大會上獲悉，安徽省會合肥推出旅遊發展的「1133」發展戰略，提出創建環巢湖國家旅遊休閑區。

合肥實施旅遊業「1133」發展戰略，即到2020年，建成1個核心區——環巢湖國家旅遊休閑區；100個旅遊景區；3個國家5A級旅遊景區；3個國家級旅遊度假區。

巢湖是中國著名的五大淡水湖之一，合肥是中國唯一完整擁有五大淡水湖中一湖的省會城市。合肥官方提出，強化環巢湖山水、人文資源的整合，加強環巢湖旅遊資源保護性利用和對國土資源的集約性開發，把環巢湖國家旅遊休閑區建成「美麗中國生態旅遊」示範區、「中國古鎮名村文化旅遊」示範區等。

據悉，合肥在加快古鎮名村建設中，包括安徽省第一僑鄉——長臨河古鎮。

合肥現有三河古鎮國家5A級旅遊景區，楊振寧舊居就坐落在三河古鎮上。未來3年，合肥將推動中廟·姥山島、包公園的國家5A級旅遊景區的創建。其中，包公園是為紀念北宋著名清官包拯而建，現屬國家4A級旅遊景區，佔地30.5公頃，主要由包公祠、包公墓、清風閣和浮庄等景點組成。2015年，入選中國華僑國際文化交流基地。

到2020年，合肥市A級旅遊景區實現免費無線網路全覆蓋。

在拓展入境旅遊市場方面，合肥市積極拓展國際航線網路，新增、加密國際客運航線，並按照政策加大國際航線補貼扶持力度。(完)