？？？？浙江召開缺陷產品召回監管工作新聞發佈會。浙江省質監局提供

中新網杭州9月5日電(見習記者 張煜歡 實習生 傅凌波)「2017年上半年浙江省實施缺陷產品召回67批次，批次數為去年同期的3.5倍，缺陷產品召回範圍及數量近年來一直在迅速擴大中。」5日，浙江省質量技術監督局召開缺陷產品召回監管工作新聞發佈會，浙江省質量技術監督局副局長趙海濱表示，缺陷產品召回是政府部門加強事中事後監管的重要抓手，對督促企業履行產品質量責任義務，保障產品質量安全和促進產品質量提升有著重要作用。

據了解，缺陷產品召回制度是企業主動實施和政府監督管理結合的一項新的產品質量救濟制度，事關企業和消費者的切實利益，也是國際通行做法。隨著2016年國家質量監督檢驗檢疫總局《缺陷消費品召回管理辦法》開始施行，浙江缺陷產品召回範圍及數量不斷擴大，缺陷產品監測體制機制逐步建立健全，為打造平安浙江提供良好環境。

「目前，浙江缺陷產品召回範圍已從兒童玩具擴大到兒童文具、兒童服裝、電熱水袋等11個重點消費品。」趙海濱在會上介紹，缺陷產品召回範圍擴大之餘，召回數量也明顯上升。據統計，2017年上半年該省實施缺陷產品召回67批次，批次數為去年同期的3.5倍，涉及產品16.9達萬件(套)。

浙江召開缺陷產品召回監管工作新聞發佈會。浙江省質監局提供

浙江召開缺陷產品召回監管工作新聞發佈會。浙江省質監局提供

其中，汽車召回是消費者關注的一大熱點。記者了解到，浙江省近年來先後組織各級質監(市場監管)部門對吉利汽車、本田雅閣和東南菱悅汽車4S店、主機廠實施召回的情況進行監督檢查，共檢查汽車銷售服務公司44家，生產企業1家，涉及浙江省的缺陷汽車達36.5萬輛。趙海濱表示，針對檢查中發現的配件不足、未通知消費者或向消費者隱瞞缺陷等問題，浙江質監部門將及時責令相關單位整改並上報國家質量監督檢驗檢疫總局，督促汽車生產企業履行召回義務。

除嚴格執行召回監管工作外，浙江在完善缺陷產品監測體系方面也頗費苦心，不僅組建成立了浙江省產品質量安全檢測研究院，建立起產品傷害信息監測、產品缺陷的技術評估和驗證、產品缺陷判定等三大體系，還通過標準研製、質量改進等手段助推產業產品的質量提升。

「其中，產品傷害信息監測體系將實現線上24小時產品質量安全風險信息的動態監測，同時線下從醫院、幼兒園、大型商場等重點信息監測點採集產品傷害信息。」據浙江省產品質量安全檢測研究院王嵐介紹，目前該院已完成40餘批次的兒童產品缺陷研究、87批次產品缺陷的技術評價，計劃於近期在浙江的2至3個市設立省級缺陷產品技術評價中心分中心。

「缺陷產品召回是一個系統工程，涉及信息收集和處理、缺陷調查和風險評估、召回實施和效果評價等多個環節，需要政府監管部門、生產者、消費者和社會公眾共同努力。」趙海濱表示，下一步浙江將進一步完善缺陷產品召回工作制度和體系，提升技術能力和管理水平，真正實現產品質量安全風險的「早發現、早研判、早預警、早處置」。(完)