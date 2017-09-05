？？？？「麗水山耕」品牌發展大會（以下簡稱「大會」）暨2017民企雙對接活動月啟動儀式現場。麗水市市場監督管理局供圖

中新網麗水9月5日電(見習記者 胡哲斐 實習生 傅凌波)5日，「麗水山耕」品牌發展大會(以下簡稱「大會」)暨2017民企雙對接活動月啟動儀式在浙江省麗水市舉辦，大會發佈了首批「麗水山耕」——食用種植產品、食用畜牧產品等四個大類標準，為相關農產品使用「麗水山耕」品牌提供了准入標準，並旨在通過助推區域品牌發展，助力麗水小微企業做強做大。

據了解，麗水於2014年9月創建了中國首個地級市區域公用品牌「麗水山耕」品牌，使當地農產品小微企業以統一品牌形象面向市場，改變了過去依靠小微企業單個主體打響品牌的局面。三年以來，「麗水山耕」品牌富農成效已初步顯現，也湧現出一批品牌富農的典型例子。

例如，「慶元香菇」涉農地理標誌證明商標實現年銷售收入20億元，聯結林業用地200多畝，帶動10多萬人增收致富；「松陽銀猴」品牌的推廣，帶動了松陽浙南茶葉市場的發展，該市場2016年成交額達到50.45億元，成為中國最大的綠茶集散中心。

「麗水山耕」品牌發展大會(以下簡稱「大會」)暨2017民企雙對接活動月啟動儀式現場。麗水市市場監督管理局供圖

「麗水山耕」品牌發展大會(以下簡稱「大會」)暨2017民企雙對接活動月啟動儀式現場。麗水市市場監督管理局供圖

「麗水作為生態城市，積極打造『麗水山耕』品牌，推進農業供給側結構性改革，為加強農業區域品牌建設、促進農民脫貧致富提供了成功案例，也為商標局推動區域品牌註冊保護工作提供了寶貴經驗。」國家工商行政管理總局商標局副局長陳文彤如是說。

數據顯示，2017年「麗水山耕」品牌銷售額達32.1億元，近年來累計已達58.2億元，平均溢價率達30%，並計劃到2020年實現年銷售額突破100億元。此外，7月，「麗水山耕」集體商標7個類別在國家工商行政管理總局商標局註冊成功。截至7月底，該市已有農產品商標4265件，「麗水山耕」「麗」等系列商標47件。

而在麗水市人民政府常務副市長林亮看來，「麗水山耕」作為中國首個地級市區域公用品牌，其發展也是麗水小微企業發展的一個縮影，大會的召開正是該市推動小微企業成長、推動「麗水山耕」品牌發展的一件大事。

此外，大會還設有四個分論壇，為「麗水山耕」品牌推廣提供營銷創新、金融扶持、技術指導等內容。(完)