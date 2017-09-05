？？？？圖為台北市政府的中元節普渡儀式現場。 中新社記者 蔣雪林 攝

9月5日是農曆七月十五，是祭祀先人的中華傳統節日之一。走在台北街頭節日氣氛濃厚。

圖為處處可見民眾臨街擺放祭祀品，點燃香火虔誠祭拜，隨後給先人焚燒紙錢，祈求風調雨順、家庭幸福，街頭節日氣氛非常濃厚。 中新社 記者 蔣雪林 攝

圖為處處可見民眾臨街擺放祭祀品，點燃香火虔誠祭拜，隨後給先人焚燒紙錢，祈求風調雨順、家庭幸福，街頭節日氣氛非常濃厚。 中新社記者 蔣雪林 攝

當天中午，台北市政府也舉行中元節普渡，為減少祭祀活動帶來的環境污染，此次首次以米取代金紙，不再在儀式上燒紙錢。