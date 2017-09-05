？？？？圖為《文成公主》劇中的主演。 周文元 攝

中新網拉薩9月5日電 (周文元)聯合國世界旅遊組織一行4日在拉薩觀賞《文成公主》藏文化大型史詩劇，考察相關旅遊文化配套項目。

圖為甄選和親公主的場景。 周文元 攝

圖為甄選和親公主的場景。 周文元 攝

《文成公主》劇以文成公主入藏和親為主題，以促進漢藏民族文化和經濟社會交流的故事為主線，展現漢藏歷史文化、民族風俗、自然景觀，並綜合運用大唐歌舞和西藏流傳久遠的藏舞、藏戲、佛號念唱等藝術形式。

聯合國世界旅遊組織一行。 周文元 攝

聯合國世界旅遊組織一行。 周文元 攝

聯合國世界旅遊組織秘書長塔勒布·瑞法依表示，這是他看過的最獨一無二、最讚歎稱奇的史詩級藝術作品，欽佩劇場的選址及舞台設計。他還對旅遊文化產業幫助當地農牧民脫貧印象深刻。

《文成公主》劇演出場景。 周文元 攝

《文成公主》劇演出場景。 周文元 攝

據了解，《文成公主》劇共有演職人員800餘人，其中當地農牧民佔95%。(完)