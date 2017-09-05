？？？？資料圖：在中國·石林第二屆國際阿詩瑪文化節上，60對新人、伉儷齊聚共同體驗石林彝族傳統婚俗。 任東 攝

中新網北京9月5日電 (記者 杜燕)中國·石林第三屆國際阿詩瑪文化節將於今年10月1日至10月8日在雲南省石林縣舉行。屆時，邀請中外遊客來到阿詩瑪的故鄉，在天下奇觀石林景區體驗彝族婚俗、感受彝族風情。

今天，中國·石林第三屆國際阿詩瑪文化節暨石林旅遊新聞發佈會在北京人民大會堂舉行。雲南石林彝族自治縣常務副縣長余春介紹，石林是雲南省會昆明的功能拓展區，具有80萬年人類生活史、2000多年建縣史。這裏奇石聳立，是世界喀斯特的精華，已成為中外知名的旅遊地。如今，昆石高速、雲桂高鐵等構成了現代交通網路，尤其是雲桂高鐵打通了雲南與東南沿海地區便捷的高速鐵路通道，讓石林成為雲桂高鐵沿線旅遊觀光、生活服務等綜合功能的重要交通節點，越來越多的遊客走進石林。此次舉辦第三屆阿詩瑪文化節，希望遠方的客人來到石林，感受世界喀斯特精華的風采，體驗彝族撒尼人多姿多彩的民族風情。

資料圖：在中國·石林第二屆國際阿詩瑪文化節上，60對新人、伉儷齊聚共同體驗石林彝族傳統婚俗。 任東 攝

資料圖：在中國·石林第二屆國際阿詩瑪文化節上，60對新人、伉儷齊聚共同體驗石林彝族傳統婚俗。 任東 攝

談到第三屆國際阿詩瑪文化節，雲南石林風景名勝區管理局副局長王永喬介紹，本屆文化節活動共分為三大版塊：第一是以石林景區為主的活動，主要在天下奇觀石林景區演繹阿詩瑪電影精彩片斷和彝族婚俗。第二是在彝族第一村舉辦系列民俗節日活動。第三是調動全縣各族人民用自己特有的方式參與文化節慶活動，營造濃厚的節日氛圍，展示阿詩瑪故鄉豐富多彩的民族民間文化。

「我們面向全世界邀請多名新人伉儷到世界自然遺產——石林，在『阿詩瑪』的故鄉，演繹體驗電影《阿詩瑪》經典片段及情景，通過體驗彝族婚俗、度蜜月等活動，感受彝族撒尼人傳統婚禮的浪漫真情。」他稱，新人伉儷們將在石林著名的風景區(大小石林、乃古花海、彝族第一村及其它風景區)，按照公房戀愛——相親——定親——舉行傳統彝族婚禮等情節，再現電影《阿詩瑪》中阿支搶婚、情歌對唱、英雄射箭以及創新活動如蕩舟對歌、彝裝走秀等精彩環節，尤其在乃古花海舉行彝族傳統婚禮，德高望重的畢摩主持，神聖至極，婚禮上的跨松枝、跨火盆等傳統婚禮儀式。

文化節期間，還將舉辦阿詩瑪阿黑哥蕩舟唱山歌比賽活動、阿黑阿支搶婚表演體驗活動、民族民間歌舞表演及民族服飾展示活動以及彝族語言文字傳學活動、阿詩瑪形象大使評選活動、阿詩瑪網紅直播活動、阿詩瑪「愛在人間」麥田計劃公益活動以及全縣各鄉鎮、村民族文化節慶活動等等。

據悉，中國石林國際阿詩瑪文化節由中共石林縣委、縣人民政府主辦，已連續舉辦兩屆，先後甄選出160餘對新人伉儷到石林體驗阿詩瑪文化和彝族婚俗魅力。(完)