現代快報訊（通訊員 談德捷 紀軍 記者 林清智）近日，鎮江交警部門向社會發出今年以來第一號「作廢令」——鎮江全市範圍內，共有84名「涉毒人員」的駕駛證被集中公告作廢。9月5日，警方向媒體通報了所有人員姓名，現代快報記者了解到，本次公告駕駛證作廢的84名「涉毒人員」當中，年齡最小的25歲、年齡最大的53歲。其中，7名為女性，佔比8.64%；35歲以下35人，佔比43.20%。

鎮江市交警支隊有關負責人表示，「毒駕」社會危害大，人在吸食毒品後會精神亢奮、出現幻覺妄想，導致判斷力低下甚至完全喪失判斷，駕駛能力嚴重削弱。因此，吸毒后駕駛機動車極易引發交通事故，特別是容易導致惡性交通事故的發生。即使「涉毒人員」駕車前或駕車時未吸食毒品，但由於吸食成癮，大腦受到毒性累積嚴重侵害，駕駛人仍會出現躁狂、臆想等精神失常癥狀，或萎靡、頹廢等神經抑制癥狀。「毒駕」反應時間比酒後駕車還要遲鈍，是惡性交通事故的發生重大隱患，「毒駕」作為危險駕駛行為，會嚴重危及到社會的安全。

根據《機動車駕駛證申領和使用規定》（公安部139號令），被查獲有吸食、注射毒品后駕駛機動車行為，正在執行社區戒毒、強制隔離戒毒、社區康復措施，或者長期服用依賴性精神藥品成癮尚未戒除的，應當註銷機動車駕證，未收回機動車駕駛證的，應當公告機動車駕駛證作廢。同時，三年內有吸食、注射毒品行為或者解除強制隔離戒毒措施未滿三年，或者長期服用依賴性精神藥品成癮尚未戒除的，不得申領駕駛證。

記者獲悉，為強化駕駛人源頭管控，消除道路交通安全隱患，鎮江交警部門與禁毒機構形成了聯動機制，實現了「涉毒人員」數據實時對接。近期，鎮江交警車管部門加強了「涉毒人員」基礎信息比對審查，發現駕駛人存在涉毒行為的，即按照法定程序依法、依規予以處置，此次公告84名「涉毒人員」駕駛證被「集中作廢」，就是多部門聯動、信息共享的結果。

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