- 提供醫療保障予1型及2型糖尿病人及糖尿病前期患者

- 健康獎賞及慈善團體會藉鼓勵患者活得更健康



香港, 2017年9月5日 - (亞太商訊) - 信諾香港今天推出「信諾糖路同行醫療保」(「糖路同行醫療保」),一份專為香港糖尿病人及糖尿病前期患者而設的醫療保險方案。目前患有糖尿病的香港人佔本港總人口10%[1],而在2009/10年度至2014/15年度間,於醫院管理局求診的糖尿病人總數亦上升31.5%[2],糖路同行醫療保特別為普遍不被醫療保險保障或需繳付大額保費的病人而設,協助他們應付不斷上漲的醫療開支。



據本地糖尿病人支援組織「糖尿天使」近期的調查顯示,超過90%的糖尿病人希望購買醫療保險,但擁有個人醫療保險的只有約32%。調查亦發現糖尿病人曾面對拒絕受保(55%)及糖尿病相關併發症不受保單保障(30%)等情況。



信諾香港首席市務總監楊偉君先生表示:「信諾明白香港的糖尿病高危族及糖尿病人較難獲得足夠保障,因此我們推出信諾糖路同行醫療保,以針對港人的糖尿病康復需要。」



楊氏補充:「糖尿病雖然是慢性疾病,但可透過健康飲食、運動及藥物的配合而有效控制病情,更重要的是同路人及社區的支援,若病情受控,糖尿病人能夠擁有正常生活。糖路同行醫療保亦提供相關的健康及保健服務,以貼心的服務及獎勵協助港人積極管理身體狀況,同時建立更健康的生活模式。」



糖路同行醫療保除了保障大部分的住院醫療開支外[3],更為受保人提供每個保單年度高達12 次普通科醫生門診診症,以監察客戶的健康狀況。如因糖尿病而須住院接受治療,信諾會為客戶安排專屬的醫療服務經理,提供住院協助、駐院支援及跟進出院後的需要等。



糖路同行醫療保的客戶亦享免費的糖尿病周年身體檢查,信諾亦會根據客戶最近期的體檢報告提供每年高達港幣3,500 元的健康獎賞[4]。客戶亦可享用一項頂尖的康健流動應用程式,該應用程式將升級至白金會員版免費試用一年,有助監測血糖和維持健康的生活模式。與此同時,客戶將自動成為「糖尿天使」的會員,可藉此參與有關健康生活模式的課程,獲得有關糖尿病的諮詢服務,與其他糖尿病同路人互助互勉,活出更健康人生。



楊氏總結:「信諾致力提供適切方案以滿足港人不同的醫療保險需要,糖路同行醫療保帶出我們矢志提升客戶,以至我們生活及工作之社區的健康、安康及保障的使命。」



關於信諾集團

美國信諾保險集團(紐交所代碼:CI)是一家環球保健服務企業,致力幫助客戶提升健康、安康和保障。 信諾的所有產品和服務均由集團旗下的營運子公司獨家提供,這些子公司包括 Connecticut General Life Insurance Company、Cigna Health and Life Insurance Company、Life Insurance Company of North America 以及 Cigna Life Insurance Company of New York。集團提供的產品和服務包括一整套 綜合全面的健康服務,如醫療、牙科、行為健康、醫藥、視力、補充醫療保險等健康服務以及團體人壽 險、意外和傷殘保險等相關產品。信諾在超過 30 個國家和司法管轄區開展銷售業務,與全球各地的 9,500 萬位客戶建立了業務關係。



關於信諾

信諾自 1933 年投入香港保險業務,一直以來策劃無微不至的保障,為客戶的不同人生階段提供適切建議。信諾一直為僱主、僱員及個人客戶設計全面的健康及保健方案。信諾具備環球醫療網絡,為跨國公司於世界各地的團隊提供各類醫療保障計劃,同時亦為本地中小企靈活籌劃具成本效益的方案,滿足業務和僱員的不同需要。此外,信諾亦為個人客戶提供一系列的醫療保險產品,因應客戶所需,提供可靠的保障。



更多關於信諾的詳情,請瀏覽 www.cigna.com.hk。



附註:

[1] 資料來源: 香港醫院管理局 (http://bit.ly/2wBH9mC)

[2] 資料來源: 衞生防護中心、衞生署、[齊來正視糖尿病]、世界健康日,2016年4月7日,P. 9 (http://gia.info.gov.hk/general/201604/07/P201604070251_0251_162590.pdf)

[3] 有關保障詳情,請參閱信諾糖路同行醫療保之保障賠償表

[4] 如欲了解更多有關年度健康獎賞的資料,請參閱有關產品小冊子「重要資料」部份之「健康獎賞」



