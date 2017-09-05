（中央社記者吳家豪台北2017年9月5日電）3C通路商聯強（2347）今發布重大訊息公告，擬以盤後鉅額配對交易方式，處分持有的聯華實業股票2.8萬張，交易日期、每股價格、交易總金額待確定後再行公告相關資訊。



台灣麵粉業龍頭聯華實業（1229）今天股價收在新台幣28.1元，上漲0.72%，今年以來股價已上漲超過30% 。1060905