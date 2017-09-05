8月WPI年增1.03% 連跌3個月後首回升中央社 (2017-09-05 18:49)
（中央社記者陳政偉台北2017年9月5日電）主計總處公布8月躉售物價指數（WPI），月漲0.68%，年增1.03%，為連跌3個月後首度回升，但整體國際物價仍呈現平穩。
行政院主計總處公布最新資料，8月WPI較7月漲0.68%，經調整季節變動因素後漲0.25%，較去年同月漲1.03%。
據主計總處資料，國產內銷物價指數較去年同月漲3.43%，主因基本金屬、化學材料、石油及煤製品與金屬製品類價格上漲。
進口物價指數以新台幣計價較去年同月漲0.87%，以美元計價則漲5.23%。主因礦產品類、基本金屬及其製品類與化學或有關工業產品類報價上漲所致。
出口物價指數以新台幣計價較去年同月跌0.77%，以美元計價則較上年同月漲3.55%，以礦產品類、塑、橡膠及其製品類，與基本金屬及其製品類漲幅較大。
主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說，整體國際物價仍為平穩，國際油價跟去年底今年初相比，處於穩定狀態；雖然國際商品有些漲幅，但基本上仍穩定，而匯率也吸收價格方面的影響。1060905
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