統一送2億購物金給股東 50年來第一次中央社 (2017-09-05 18:47)
（中央社記者田裕斌台北2017年9月5日電）統一(1216) 今年成立滿50週年，將加碼發送網路購物金給股東，每人將獲發新台幣1500元，若以統一股東人數近13萬人計算，預計發出近2億元的網路購物金。
統一表示，這是上市以來首次發放購物金，購物金的相關訊息會出現在股利通知書上，預計從9月6日開始寄發，股東在收到通知書後，只要到統一健康好時光網站活動頁面跟著指示登錄，即可拿到3張500元的電子購物券，每購買1瓶商品可抵扣1張500元購物券，折扣高達25%。
統一表示，今年首次發放購物金，先以保健食品為主要購買的商品，購物金僅限在統一健康好時光網的「股東專區」購買商品，不能在其它通路使用，若此次兌換成效不錯，不排除未來擴大舉辦，擴及至集團其它商品。
統一提醒股東，購物金兌換領取的時間在9月15日至9月30日，股東可以先行兌換，使用期限則自今年的9 月15日中午12時起算，至今年的10月31日23時59分止。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
窗型 冷氣機 RA-36NA．冷氣自動排水器．大同 冷氣遙控器．格力 分離 冷氣．冷氣機遙控器．HONEYWELL 18200 濾網．冷氣 門簾．3M 專用濾網．抗敏濾網．F-Y181BW 濾網．窗型 東元 冷氣機．移動 冷氣．110V 冷氣．冷氣 一對二變頻．冷氣 濾網．冷氣機．禾聯 冷氣 一對二．日立 除濕 冷氣機．大同 冷氣 遙控器．窗型 變頻 冷氣機．直立式 冷氣．6坪 冷氣．三洋冷氣 R410．國際牌 冷氣 CU-J25CA2．聲寶 冷氣機 分離．窗型 冷氣機 15坪．topping 冷氣．華菱 分離式 冷氣．14坪 冷氣．冷氣 hpa
- 曜兆DIGITUS~DS-40130~ VGA 轉 HDMI轉換器 VGA/Audio
- A.S.O 舒適通勤 真皮鉚釘皮帶飾扣奈米楔型跟鞋 黑
- 【NIKE】W AIR ZOOM STRUCTURE 20 SHIELD(防潑水氣墊慢跑鞋
- 【A.S.O】經典晚宴 閃亮絨面真皮水鑽蝴蝶結高跟鞋(金)
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式無框畫掛鐘30*40 (cm)2.5cm背空
- 【La Felino】甜漾金星美胸U型短束衣(神秘黑)
- 【東方韻味】火鍋湯底包 40包組(香辣、清香、素食任選)(50g
- effie 都會休閒 鏡面真皮牛津雕花樂福鞋 灰
- NAPPA法式貴族小黃牛皮沙發-帝王黑-三人座
- 【金玉滿堂】極品天然春彩圓鐲18.5圍
特斯拉新車無法上牌被訴消費欺詐 買家索賠430餘萬元【北京新浪網】
奧巴馬親筆信曝光 建議特朗普多陪家人【北京新浪網】
哈啦財經【NOWnews今日新聞】
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多