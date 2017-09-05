矽品8月營收 歷年同期次高中央社 (2017-09-05 18:38)
（中央社記者鍾榮峰台北2017年9月5日電）封測大廠矽品（2325）自結8月合併營收新台幣73.76億元，是今年以來單月高點，也是歷年同期次高。法人預估，矽品第3季業績挑戰歷年單季次高。
矽品自結8月合併營收新台幣73.76億元，較7月72.61億元成長1.6%，比去年同期74.33億元減少0.8%，矽品8月營收續創今年以來單月高點，也是歷年8月次高。
法人指出，矽品8月營收較7月成長，主要是客戶訂單拉貨量較7月小幅成長。
累計今年前8月矽品自結合併營收546.13億元，較去年同期557.27億元減少2%。
展望第3季，法人預期矽品9月可持續受惠非蘋陣營智慧型手機拉貨力道，通訊和消費電子應用表現可望增溫，預估9月業績可維持7月與8月水準，第3季整體業績目標挑戰220億元，可較第2季成長7%到9%區間，挑戰歷年單季次高。
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