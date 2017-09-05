（中央社記者管瑞平苗栗縣2017年9月5日電）苗栗縣西湖鄉是縣內最大文旦柚產區，今年氣候得宜，產量增加2至3成，縣長徐耀昌今天走訪返鄉青農吳昌隆自阿公手中交棒經營的柚子園，共同行銷苗栗在地農產。



苗栗縣有6鄉鎮種植文旦，其中西湖鄉文旦柚栽種面積約130公頃，高居縣內之冠，大部分集中於湖東村大小窩一帶，鄉內第一株文旦柚果樹是由在地人稱的「水通伯」吳水通種植。



水通伯柚子農莊現由長孫吳昌隆接手經營，現年27 歲的他，退伍後返鄉接下阿公的柚子園，以創新思維，建立品牌、網路行銷、包裝，讓逾50年的老欉文旦更具吸引力，為寧靜的農村注入年輕活力，去年還榮獲「百大青農」。



西湖鄉公所及西湖鄉農會今天在水通伯柚子農莊舉辦記者會，宣傳17日將在湖東社區活動中心登場的「柚見中秋」慶團圓暨苗栗縣文旦果品評鑑活動，徐耀昌肯定吳昌隆將祖傳果園注入新生命，是返鄉青農楷模。



徐耀昌表示，西湖文旦柚是縣內最大的文旦柚產區，每年總產值約達新台幣5000萬元，在農會及公所長年輔導下，農民的栽培技術不斷提升，至今栽培的文旦大多是50年「始祖級」老欉，品質絕佳，不輸麻豆文旦，秋節將至，歡迎民眾多多採購。



西湖鄉農會總幹事郭豐文指出，西湖鄉文旦品質佳，嚐起來有蜂蜜香味，甜度更高達12度，富有營養價值，維生素C含量高，今年氣候得宜，文旦產量增加2至3成，因農民栽種技術良好，果型外觀漂亮，口感與甜度更勝以往，價格微幅上升，每箱10斤價格約在500元至800元間，歡迎民眾踴躍訂購。