【台灣醒報記者譚有勝台北報導】「台灣農業未來的走向在青年身上。」深受農業青年大使喜愛的帶隊團長、外交部參事李憲章受訪時指出，年輕人開始扛起台灣農業未來發展的重擔，「他們有很多新的想法，無奈保守的務農經營觀念讓他們寸步難行。李憲章強調，台灣的農業青年需要走出台灣與國際接軌，才能重振年輕人對農業前景的信心。

李憲章表示，此次交流計劃有一百多位18至35歲的青年農民與學子熱烈報名參與。但因為名額有限，僅選出30位青年大使參與。他強調，「這些代表很多都是世代務農，雖然有一些並非務農，但是他們都長期關注台灣的農業發展。」他舉例，有一些未來想從事植物醫療專家、土壤的蟲害預防等，他們都秉持著熱忱希望改變台灣的農業。

他受訪時強調，這群農業青年大使居多來自務農的家庭，「面對父母保守務農經營觀念時難免發生衝突市場。」他舉例，有一個年輕的女生在嘉義從事鳳梨的農業，但是為了避免和家庭發生經營理念衝突，自己在高雄租地嘗試新的鳳梨種植方式。「他們有很多新的想法，台灣未來的農業答案都在他們身上。」

對於菲律賓與印尼的市場，李憲章指出，新南向國家都是農業大國，有很大的內需市場，「菲律賓雖然曾是農業大國，但是現在需要進口稻米。」他也說：「印尼是很大的清真市場，台商在過去陸陸續續在印尼取得清真認證，並且在飲食業的經營上取得成功。」

他認為，台灣的農業青年將在這次的交流計劃將拜訪台商，向他們認識如何取得清真認證，以期走出台灣，將自己家鄉的農業產品帶到國際舞台，讓更多年輕人對農業發展的前景有信心。