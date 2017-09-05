青年大使打頭陣 台灣農業走創意台灣醒報 (2017-09-05 18:33)
【台灣醒報記者譚有勝台北報導】「台灣農業未來的走向在青年身上。」深受農業青年大使喜愛的帶隊團長、外交部參事李憲章受訪時指出，年輕人開始扛起台灣農業未來發展的重擔，「他們有很多新的想法，無奈保守的務農經營觀念讓他們寸步難行。李憲章強調，台灣的農業青年需要走出台灣與國際接軌，才能重振年輕人對農業前景的信心。
李憲章表示，此次交流計劃有一百多位18至35歲的青年農民與學子熱烈報名參與。但因為名額有限，僅選出30位青年大使參與。他強調，「這些代表很多都是世代務農，雖然有一些並非務農，但是他們都長期關注台灣的農業發展。」他舉例，有一些未來想從事植物醫療專家、土壤的蟲害預防等，他們都秉持著熱忱希望改變台灣的農業。
他受訪時強調，這群農業青年大使居多來自務農的家庭，「面對父母保守務農經營觀念時難免發生衝突市場。」他舉例，有一個年輕的女生在嘉義從事鳳梨的農業，但是為了避免和家庭發生經營理念衝突，自己在高雄租地嘗試新的鳳梨種植方式。「他們有很多新的想法，台灣未來的農業答案都在他們身上。」
對於菲律賓與印尼的市場，李憲章指出，新南向國家都是農業大國，有很大的內需市場，「菲律賓雖然曾是農業大國，但是現在需要進口稻米。」他也說：「印尼是很大的清真市場，台商在過去陸陸續續在印尼取得清真認證，並且在飲食業的經營上取得成功。」
他認為，台灣的農業青年將在這次的交流計劃將拜訪台商，向他們認識如何取得清真認證，以期走出台灣，將自己家鄉的農業產品帶到國際舞台，讓更多年輕人對農業發展的前景有信心。
關鍵字：
上一則：中國社科院國情調研雲南基地揭牌
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
窗型 冷氣機 RA-36NA．冷氣自動排水器．大同 冷氣遙控器．格力 分離 冷氣．冷氣機遙控器．HONEYWELL 18200 濾網．冷氣 門簾．3M 專用濾網．抗敏濾網．F-Y181BW 濾網．窗型 東元 冷氣機．移動 冷氣．110V 冷氣．冷氣 一對二變頻．冷氣 濾網．冷氣機．禾聯 冷氣 一對二．日立 除濕 冷氣機．大同 冷氣 遙控器．窗型 變頻 冷氣機．直立式 冷氣．6坪 冷氣．三洋冷氣 R410．國際牌 冷氣 CU-J25CA2．聲寶 冷氣機 分離．窗型 冷氣機 15坪．topping 冷氣．華菱 分離式 冷氣．14坪 冷氣．冷氣 hpa
特斯拉新車無法上牌被訴消費欺詐 買家索賠430餘萬元【北京新浪網】
奧巴馬親筆信曝光 建議特朗普多陪家人【北京新浪網】
哈啦財經【NOWnews今日新聞】
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多