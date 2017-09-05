（中央社記者蔡怡杼台北5日電）黨產會主委顧立雄將接金管會主委，對於外界質疑顧立雄無金融背景，金融監督管理委員會主任委員李瑞倉今天表示，顧立雄做事積極，好的領導人在於能充分授權、讓同仁專業發揮。



行政院長林全請辭獲准，李瑞倉表態與林全同進退，並表示在不到一年的金管會主委任內，最滿意的就是把同仁帶領得很好，讓同仁發揮專業，現在更滿意的是，可「還我自由之身」。



對於外界質疑行政院不當黨產處理委員會主任委員顧立雄無金融背景，是否能勝任金管會主委？李瑞倉表示，顧立雄做事很積極，且其法律專業在判斷事情上都很精準。另外，金管會的同仁都很專業，做一個好的領導人，不在於是否做過金融業務，而是如何帶領同仁發揮專業。



同時，李瑞倉也指出，有關金融科技專法的「金融科技創新實驗條例」已送到立法院，這是金管會現在最積極要去促成的法令，期待新任金管會主委能接手推動。1060905