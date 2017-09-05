矽品8月營收73.76億元 歷年同期次高中央社 (2017-09-05 18:39)
（中央社記者鍾榮峰台北5日電）封測大廠矽品自結8月合併營收新台幣73.76億元，是今年以來單月高點，也是歷年同期次高。法人預估，矽品第3季業績挑戰歷年單季次高。
矽品自結8月合併營收新台幣73.76億元，較7月72.61億元成長1.6%，比去年同期74.33億元減少0.8%，矽品8月營收續創今年以來單月高點，也是歷年8月次高。
法人指出，矽品8月營收較7月成長，主要是客戶訂單拉貨量較7月小幅成長。
累計今年前8月矽品自結合併營收546.13億元，較去年同期557.27億元減少2%。
展望第3季，法人預期矽品9月可持續受惠非蘋陣營智慧型手機拉貨力道，通訊和消費電子應用表現可望增溫，預估9月業績可維持7月與8月水準，第3季整體業績目標挑戰220億元，可較第2季成長7%到9%區間，挑戰歷年單季次高。1060905
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
窗型 冷氣機 RA-36NA．冷氣自動排水器．大同 冷氣遙控器．格力 分離 冷氣．冷氣機遙控器．HONEYWELL 18200 濾網．冷氣 門簾．3M 專用濾網．抗敏濾網．F-Y181BW 濾網．窗型 東元 冷氣機．移動 冷氣．110V 冷氣．冷氣 一對二變頻．冷氣 濾網．冷氣機．禾聯 冷氣 一對二．日立 除濕 冷氣機．大同 冷氣 遙控器．窗型 變頻 冷氣機．直立式 冷氣．6坪 冷氣．三洋冷氣 R410．國際牌 冷氣 CU-J25CA2．聲寶 冷氣機 分離．窗型 冷氣機 15坪．topping 冷氣．華菱 分離式 冷氣．14坪 冷氣．冷氣 hpa
- 【PUKU藍色企鵝】PUKU123旅行推車(Zebra)
- 【LooCa】經典超透氣6cm記憶床墊(雙人5尺)
- J’code真愛密碼 錦繡龍鳳純金耳環 約0.59錢
- 【彩糖鑽工坊】Swing系列 50分鑽石項鍊(PI01+FVS2 H&A)
- Revue Thommen 小秒針紳士 機械腕錶-(15001.2137)黑色
- 【O-Grill live】Carry Duo 夾層肩背式外出袋 搭配 O-Grill
- EPOS 開心小鏤空 機械錶-(3323.133.20.60.15)白色
- PRADA SAFFIANO LUX NZV 防刮牛皮兩用殺手包(小/白色)
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式無框畫掛鐘30*30 (cm)2.5cm背空
- PRADA SAFFIANO LUX立體LOGO防刮牛皮斜揹包(粉紅/桃紅色)
特斯拉新車無法上牌被訴消費欺詐 買家索賠430餘萬元【北京新浪網】
奧巴馬親筆信曝光 建議特朗普多陪家人【北京新浪網】
哈啦財經【NOWnews今日新聞】
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多