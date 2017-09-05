北韓試爆引發全球關注，不過，台北股市不畏國際緊張情勢，且在蔡英文總統今天(5日)近中午正式宣布由台南市長賴清德接掌新閣揆後，再持續走高，指數終場上漲47點，漲幅0.45%，站上10,617點，創下27年來新高。匯市部分，新台幣對美元匯率，終場升值3.1分，以30.070元作收。

北韓試爆撼動全球，由於美股4日因勞動節休市1天，無法判斷美股投資人對此看法，不過，歐股開低走高，跌勢不大，也給今天(5日)開盤的亞洲股市信心。南韓股市相較前一個交易日，跌勢明顯縮減，台北股市一早也是開高，但又回到平盤，在蔡英文總統近中午時發布新閣揆人事後，大盤指數再度走高，收盤時幾乎是收在今天的最高點。國泰證期顧問處經理蔡明翰說：『(原音)今天台股表現滿不錯，尤其尾盤持續拉高，算是今年以來收盤的新高。盤中雖然指數來到高檔，且看到賣壓，但是從中小型個股OTC指數，市場信心是呈現較正向的，OTC在盤中持續創高，預期未來大盤續創高的機率高。』

分析師也指出，雖然外資在現貨並不是很積極，但由於新台幣近期強勁升值，顯示外資未來操作有機會偏多，也可望帶動台股持續往上。

匯市部分，由於國際美元走弱，國際資金湧入亞洲，亞洲主要貨幣強勁升值，新台幣對美元匯率一度最高來到30.018元，距離2字頭價位已不遠，收盤時升值3.1分，以30.070元作收。