今年初以來，泰國積極推動「泰國4.0」高科技產業的經濟轉型及成長。為協助台商技術升級與轉型、促進台泰高科技產業鏈結，駐泰國台北經濟文化辦事處與泰國台商總會合作，將於20日在泰國台灣商會聯合總會成立「泰國台灣高科技中心」，並舉行揭牌典禮，除邀請台杉投資管理公司總經理翁嘉盛開幕演講，台泰國會議員友好協會會長趙天麟與多位立法委員，還有泰國經貿官員等也將出席。

駐泰國台北經濟文化辦事處及台灣政府部會共同協助彙整台灣高科技研發機構、超過200位的高科技專家，包括中央研究院、工業技術研究院、資訊工業策進會、國立台灣大學工學院等，提供台商選擇高科技講座，以「泰國台灣高科技中心」為平台，協助台商技術升級與轉型、並推動台泰高科技產業合作。

「泰國台灣高科技中心講座」將以中英雙語分別進行，預計邀請泰國台商、華商、泰商、外商及泰國資深官員共同參與，以建立產官學研的跨國產業合作網路、形成隱形高科技產業鏈、並且培訓泰國高科技產業人才。特別的是，這個中心將鼓勵台商第二代參與，在第一代台商成功經營的產業基礎上，發揮他們的國際化優勢，與台灣高科技產業進行合作與鏈結。

第一場科技講座將邀請台灣國家級投資公司－台杉投資管理公司總經理、同時也是「亞洲・矽谷」投資長翁嘉盛，以「台灣在數位轉型世代的產業創新政策與發展契機」為題演講。隨後，泰國台商總會規劃於22日舉辦第二場高科技講座，將邀請國立台灣大學電機工程學系教授葉丙成，以「如何真正引起學習的動機？BTS+P2P遊戲翻轉教育與訓練課程」為題，在上午與下午進行中文與英文兩場講座，分享如何運用資訊科技作為輔助，進行學校教育與企業培訓人才。

駐泰國台北經濟文化辦事處與泰國台商總會歡迎台泰企業界善加利用「泰國台灣高科技中心」的平台，鏈結台泰高科技產業與提升產業人才培育，開創台泰共贏的高科技合作新模式。