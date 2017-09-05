行政院主計總處今天(5日)公布8月消費者物價指數(CPI)較上年同月漲0.96%。值得注意的是，行政院穩定物價小組關注的17項民生物資年增2.19%，創30個月來新高，主計處分析，豬肉、糖、麵包等項目漲幅最多，可能受到原物料及人事成本上漲的關係。

主計總處5日公布8月消費者物價指數(CPI)較上月上漲0.15%；較上年同月漲0.96%。七大項目中食物類上漲1.34%；尤其蔬菜因上月底雙颱侵襲，加上高溫炎熱，影響供應量，漲8.79%最多。

值得注意的是，行政院穩定物價小組關注的17項民生物資年增2.19%，創30個月來新高，主計處分析，豬肉受到去年天氣熱、飼養不易、漲幅創29月來新高、麵包創25個月來新高、糖類更創76個月來新高，可能與原物料及人事成本上漲有關。主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說：『(原音)因為廠商一般都會說是成本上漲，所以可能包括原料、人事都有可能啦。』

此外，梅家瑗也提到，雞蛋價格繼7月大跌16.31%後，原本8月價格小幅回升，但日前又受到農藥芬普尼影響，8月底價格又回到7月的低點。

至於17項民生物資上漲，是否與勞基法「一例一休」有關？梅家瑗分析，主計處曾預估「一例一休」會讓物價上漲0.14至0.36個百分點，目前看來影響程度偏向下限0.14個百分點。