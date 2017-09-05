埃及將打造世界最大的太陽能光伏發電站鉅亨網 (2017-09-05 18:22)
【鉅亨網新聞中心】
埃及將打造世界上最大的太陽能光伏發電站，據北極星太陽能光伏網今 (5) 日報導，世界銀行成員國際金融公司（IFC）將投資 6.35 億美元，幫助埃及建造、運營、維護 11 座太陽能發電站。無獨有偶，俄羅斯衛星通訊社今 (5) 日報導，亞投行則將向埃及太陽能項目提供 2.1 億美元債務融資。
俄羅斯衛星通訊社報導指出，該太陽能發電項目， 由 11 個總容量為 490 兆瓦的太陽能光伏裝置組成將增加埃及的發電能力，減少對天然氣和燃料的依賴， 每年減少超過 50 萬噸溫室氣體排放，從而產生全球環境效益 ，並有助於該國履行 “巴黎氣候協議” 的承諾。
該計劃將增加埃及的發電能力並在高峰時段出口電力，還將改善其在中東、亞洲、歐洲和非洲的連通性。該項目將由亞投行和世界銀行成員國際金融公司（IFC）共同出資，並吸引私人部門和雙邊金融機構的其他貸款人。
亞洲基礎設施投資銀行副行長兼首席投資官 D.J. Pandian 表示，「投資於清潔可再生能源是推動亞洲可持續發展和低碳發展戰略的重要組成部分。我們正在支持這個項目，因為它有助於埃及的可再生能源發電能力，這有助於把該國定位為區域能源樞紐，這對整個地區都有經濟效益。」
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