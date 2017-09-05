8月WPI年增1.03% 由負轉正中央廣播電台 (2017-09-05 18:29)
行政院主計總處今天(5日)公布8月躉售物價指數(WPI)較上月上漲0.68%，較去年同月上漲1.03%，是連續3個月下跌後首次回升。
主計總處指出，國產內銷物價指數較上年同月漲3.43%，主要是因為基本金屬、化學材料、石油及煤製品與金屬製品類價格上漲。
進口物價指數以新台幣計價較上年同月漲0.87%；若剔除匯率變動因素，新台幣對美元較上年同月升值4.32%，以美元計價則漲5.23%。主要是因為礦產品類、基本金屬及其製品類與化學或有關工業產品類報價上漲所致。
出口物價指數以新台幣計價較上年同月跌0.77%；若剔除匯率變動因素，以美元計價則較上年同月漲3.55%，以礦產品類、塑、橡膠及其製品類，與基本金屬及其製品類漲幅較大。
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