對北韓危機仍感不安 港股收盤幾乎持平中央社 (2017-09-05 18:32)
（中央社香港5日綜合外電報導）香港股市今天收盤幾乎持平，主因北韓周末再度進行核子試爆，投資人對美國與北韓的僵持局面仍感不安。
恆生指數終場微漲1.09點，收在27741.35點。
上海證券交易所綜合指數上漲0.14%，或4.74點，收在3384.32點；深圳證交所綜合指數上漲0.20%，或4.02點，收在1972.14點。1060905
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