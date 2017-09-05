（中央社香港5日綜合外電報導）香港股市今天收盤幾乎持平，主因北韓周末再度進行核子試爆，投資人對美國與北韓的僵持局面仍感不安。



恆生指數終場微漲1.09點，收在27741.35點。



上海證券交易所綜合指數上漲0.14%，或4.74點，收在3384.32點；深圳證交所綜合指數上漲0.20%，或4.02點，收在1972.14點。1060905