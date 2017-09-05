（中央社記者田裕斌台北5日電）統一今年成立滿50週年，將加碼發送網路購物金給股東，每人將獲發新台幣1500元，若以統一股東人數近13萬人計算，預計發出近2億元的網路購物金。



統一表示，這是上市以來首次發放購物金，購物金的相關訊息會出現在股利通知書上，預計從9月6日開始寄發，股東在收到通知書後，只要到統一健康好時光網站活動頁面跟著指示登錄，即可拿到3張500元的電子購物券，每購買1瓶商品可抵扣1張500元購物券，折扣高達25%。



統一表示，今年首次發放購物金，先以保健食品為主要購買的商品，購物金僅限在統一健康好時光網的「股東專區」購買商品，不能在其它通路使用，若此次兌換成效不錯，不排除未來擴大舉辦，擴及至集團其它商品。



統一提醒股東，購物金兌換領取的時間在9月15日至9月30日，股東可以先行兌換，使用期限則自今年的9 月15日中午12時起算，至今年的10月31日23時59分止。1060905