遊戲橘子股價異常 櫃買中心：投資人小心中央社 (2017-09-05 18:30)
（中央社記者田裕斌台北5日電）遊戲橘子近期在第4季將代理中文「天堂M」的利多刺激下，股價飆漲，櫃買中心表示，橘子已被列入公開資訊觀測站財務重點專區，投資人要注意投資風險。
橘子近期股價大漲，今天更是漲停新台幣66.8元一價到底、創8年多來新高，近10個交易日漲幅超過85%。
櫃買中心表示，遊戲橘子股票因價格異常波動，已多次公布注意交易資訊，並自8月31日至9月13日採取預收款券及管制撮合時間的處置措施，9月4日及5日再因股價異常波動，遭公布注意交易資訊。
櫃買中心指出，截至9月5日止，橘子本益比為負值、股價淨值比4.67倍，且今年第2季營業利益呈虧損超過1億元，7月自結每股稅後淨損0.14元；由於最近期財務報告顯示流動比率小於1且負債比率大於60%，已被列入「公開資訊觀測站」財務重點專區。
櫃買中心呼籲，已加強橘子的資訊揭露，投資人買賣橘子股票，應隨時注意該公司在「公開資訊觀測站」發布的公告及重大訊息，並參酌財務業務基本面資料審慎為之。1060905
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