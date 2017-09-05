（中央社記者田裕斌台北5日電）台達電宣布，位於加州佛里蒙特市(Fremont)的美洲總部獲美國加州大學伯克萊分校建築環境中心(CBE)年度宜居建築獎Honorable Mention殊榮。



台達電表示，美洲總部是LEED白金級綠建築，能提供員工舒適、高品質的工作環境，並以淨零耗能為目標導入創新的節能科技，去年用電強度(EUI)僅有21.6，比起同規模的傳統商業大樓(平均EUI 212)節能高達90% ，不僅達到淨零耗能，太陽能發電量甚至超過用電量。



台達電美洲區總經理黃銘孝表示，自2006年台達電第1棟綠建築台南廠落成以來，至今已在全球打造25棟綠建築，美洲總部大樓導入樓宇自動化、可再生能源創新技術、安裝約20台電動車充電設備，並透過資料中心解決方案使機房能源使用效率(PUE)最低可達1.37，不僅成為當地的綠建築標竿，更是台達電解決方案的最佳示範。



CBE宜居建築獎以建築設計、能源使用、永續性、使用者滿意度等面向綜合評比專案，表彰永續性卓越的建築，在此次評比中，由建築師、工程師等行業專家組成的評審團對台達電美洲總部的規模、為實現淨零耗能目標所運用的創新設計與節能技術印象深刻，包括大樓屋頂裝置616千瓦的太陽能發電系統，每年可產生超過100萬度以上的電力，以及將先進的地源熱泵技術、雙向輻射空調管線，和主動式冷樑運用在空調系統上，相較於傳統空調與鍋爐系統可節省60%電力。



此外，此大樓亦採用多項台達電方案，包括太陽能逆變器、空調系統用變頻器、電梯電力回生系統、戶外無線LED照明系統、InfraSuite資料中心基礎設施解決方案、電動車充電解決方案及充電站管理系統、樓宇自動化解決方案及台達能源在線(Delta Energy Online)能源管理監控系統等。1060905