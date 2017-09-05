世界衛生組織(WHO)和葉門衛生部今天(5日)指出，葉門自從4月間爆發霍亂疫情以來，感染人數已經達成61萬2,703人。截至目前為止，霍亂造成的死亡人數已經來到2,048人。

過去2個月，葉門的霍亂疫情雖然已有減緩的趨勢，但在最近幾天，仍以每天大約3千個新病例的速度增加之中。

葉門爆發霍亂疫情已加重當地的人道危機。2015年，由沙烏地阿拉伯領導的聯軍介入葉門內戰，支持政府軍對抗與伊朗結盟的「青年運動」(Houthi)叛軍。雙方戰鬥已導致超過1萬人死亡，200萬人流離失所。