2017三重親子兒童劇場 9/9蘋果劇團「抓龍特攻隊」廣一廣場 3米龍驚喜現身



(中央社訊息服務20170905 16:33:42)新北市三重區公所長年舉辦『親子兒童劇場』活動，深耕三重在地親子藝術，今年再度邀請蘋果劇團演出《抓龍特攻隊》，9月9日星期六 晚上將於廣一廣場演出。 蘋果劇團即將邁入第21周年，團長 方國光秉持作好戲的精神，期望每年都帶給親子不一樣的故事，陪伴孩子成長，劇團也於三重落地深耕，為孩子盡一份心力。《抓龍特攻隊》為原劇《龍騎士》改編作品，劇中顛覆傳統英雄思維，以公主化身騎士用愛取代武器馴服魔龍，過程中趣味刺激的冒險情節，深受親子口碑好評，本劇上週末於新北市立圖書館淡水分館演出，吸引爆滿人潮看戲，一位難求，《抓龍特攻隊》本週將於三重震撼登場，吸睛的三米大龍將現身廣一廣場，號召親子一起來抓龍，展開刺激冒險! 2017三重親子兒童劇場，今年除了9月9日(六)晚上七點半在廣一廣場(三重區自強路4段84號)邀請蘋果劇團演出《抓龍特攻隊》，第二場次特別邀請台中傑出團隊小青蛙劇團9月16日晚上七點半在大同公園(三重區大同北路186號)演出經典童話劇作《糖果屋》，在開學之際，讓新北市親子一同享受活力又童趣的藝文之夜!詳情請洽「三重區公所」網站https://goo.gl/orZfFt 或「蘋果劇團」粉絲團查詢。



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