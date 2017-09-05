（中央社記者吳家豪台北5日電）小米宣布攜手Google發布小米A1雙鏡頭手機，是小米首款參與進化版Android One專案的智慧型手機，台灣與香港將成為全球首賣市場；台灣定價為新台幣6999元，預計9月7日開賣。



小米A1是小米推出的首款Android One手機，搭載Google原生系統，可持續擁有作業系統更新並內建Google最受歡迎的一系列服務，例如Google相簿。



根據小米公布的數據，小米在印度銷售的智慧型手機超過2500萬支；今年第2季在印度線上通路的市占率高達46.9%，排名第一；今年第2季在印度智慧型手機市占率達17%，僅次於三星的24%。



今天在印度新德里舉行的發布會上，小米宣布A1手機將於除印度之外的全球40多個市場銷售，包括印尼、越南、俄羅斯、烏克蘭、波蘭、香港、台灣和墨西哥等。



小米A1搭載了與小米旗艦機小米6相同的雙鏡頭解決方案，擁有1200萬像素廣角與1200萬像素長焦兩顆鏡頭，拍照時可以使背景虛化，達到通常需用單眼相機才能拍出的淺景深專業效果。



此外，小米A1後置的長焦鏡頭支援2倍光學變焦，即使拍攝遠處的人物或風景都能保留細節，也支援10倍數位變焦。



小米A1擁有全金屬機身和後置指紋辨識，其正面的5.5吋2.5D玻璃曲面螢幕採用康寧大猩猩玻璃，並搭載具有14奈米製程的高通Snapdragon 625八核心處理器，以及3080mAh電池容量、4GB記憶體與64GB儲存空間。



小米A1台灣定價為6999元，且香港與台灣將成為全球首先開賣市場。小米A1磨砂黑、香檳金色機款將於9月7日中午12時在小米網台灣站開賣；玫瑰金色機款將於9月8日10時在PChome 24h購物線上首賣。



在台灣電信門市方面，用戶可於9月15日前往中華電信、遠傳電信、台灣之星全台門市選購小米A1，其中玫瑰金色機款將由遠傳電信獨家銷售。1060905