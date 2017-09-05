遠東科大新生傳承活動 繽紛多彩饒富意義



(中央社訊息服務20170905 15:43:50)遠東科技大學106學年度新生訓練，4日展開一連三天的活動，重頭戲擺在今(5)日上午進行的「茄栽幸福，傳承新生」典禮，這項由通識教育中心所規劃，邁入第三年的活動，除由校長王元仁傳授「忠、誠、勤、樸」四字校訓給予新生，更由導師與新生共同栽種幸福番茄、植樹、敬師、友愛同學，讓每位同學將願望放入茶蛋，四年後畢業再來開封，除了傳承，更有破殼而出的意義存在。



王元仁校長希望新生明白自己身分的改變，也因為進入大學個人自由度提高，更要培養兩項自我管理的能力，包括規劃與拒絕誘惑的能力，而規劃更要順應時勢，隨時做修正，才能適應環境，讓自己成長成熟。



往年都種植牛樟樹，今年因應新市區長邱保華到來，特別連結新市白蓮霧的故鄉，種植白蓮霧新栽。邱保華全程以台語勉勵新生，他表示新市位於台南中心，有南科與樹谷兩個工業區，可提供10萬個工作機會，而新市的特產有白蓮霧與毛豆，久聞遠東科大低溫萃取的技術，及在精緻農業的努力，希望能夠藉重遠東科大的人才，多投入社區的經營。他還提出當責、做中學勉勵年輕學子勇敢付出。會後並由遠東科大副校長楊昌裕及通識教育中心主任詹添印作陪，參觀遠大特有的省水綠色植栽牆，及2015年首次種植的牛樟樹，現都比一個人高了，更重要是請邱區長鑑定校園內的百年白蓮霧老欉。邱區長一見那樹馬上斷定絕對在百年以上，他表示目前新市有編號百年老欉白蓮霧僅剩49棵，發現有尚未編號的老欉讓他非常高興，也允諾要來移植並編號，而且全國就只有新市的水土適合白蓮霧生長，因此這志業不單是傳承，更是永續經營的概念。



遠東科大今年還把栽種幸福番茄拉到室外進行，讓所有師長與新生真正感受泥土的芬芳，相信這樣的活動一定會讓所有新生永生難忘，更能在多年後見證長成大樹的喜悅，同時驕傲曾經接受遠東科大的薰陶，才能在社會立足與貢獻所學，就像那大樹足以庇蔭保護他人了。



訊息來源：遠東科技大學



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