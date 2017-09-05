健康樂活、讓愛互聯─中國醫藥大學暨附設醫院深耕南投信義鄉雙龍部落日托中心揭牌中央社 (2017-09-05 15:15)
健康樂活、讓愛互聯─中國醫藥大學暨附設醫院深耕南投信義鄉雙龍部落日托中心揭牌
(中央社訊息服務20170905 15:13:56)中國醫藥大學暨附設醫院深耕偏鄉住民的醫療照護不遺餘力，進而連結台積電慈善基金會、林增連慈善基金會及老五老基金會共同在南投縣信義鄉成立「中部愛互聯雙龍日托中心」，今天上午由衛福部長陳時中偕陳正昇副縣長、黃國書立委等貴賓共同揭牌，雙龍部落長老引領祈福祝禱、雙龍國小學生開心演唱「拍手歌」來表達布農族人的感謝之意，會場氣氛熱烈溫馨洋溢。
衛福部長陳時中致詞表示，南投縣信義鄉雙龍部落日托中心是全台最高海拔的老人日托中心，這裡有好山、好水，卻是好遠、好辛苦的偏鄉，感謝大家的愛心與關懷，讓社會福利機構能彼此連結起來，有效提升偏鄉居民與年長者的健康與生活品質，體現社會福利的價值和意義，在大家一起努力下，社會就更好。
南投縣副縣長陳正昇表示，信義鄉為台灣醫療資源最缺乏也最弱勢的地區之一，青壯年外流嚴重，高齡人口所占比例持續上升，受到生活及飲食習慣影響，居民的慢性病罹患率遠高於平地居民。他感謝中國醫藥大學暨附設醫院醫療服務團隊深入偏鄉，用心照護社區老人健康，深得居民信賴。
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽說，中國附醫自1997年起，便信義鄉偏遠山區居民整合性的醫療照護，全力守護鄉民健康達21年，與社區醫療群、政府單位及公益團體，合力推動各項醫療保健服務，同時深耕社區老人健康營造，包括24小時醫療、到宅醫療與到宅復健等，深獲居民信賴，就醫病人的整體滿意度高達94%。
中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海重視企業社會責任，一直都很關切信義鄉民的醫療與生活照護問題，也將守護原鄉列為醫院的重點任務之一，在信義鄉除了加強醫療服務，還必須落實衛生教育，才能標本兼治，幫助居民擁有更健康的未來。
台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，為了串聯社會愛的力量，2014年創辦「愛互聯」關懷平台，整合中國附醫及老五老基金會成立了「中部愛互聯」，以具體行動給予獨居或弱勢的年長者溫暖照護，白天時將失能、失智長輩接送到日間照顧中心，在這裡接受照顧服務，參與復建、文康休閒活動，與人交流互動，延緩退化。
由鉅建設林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，台灣面臨少子化與高齡化趨勢，山地鄉在面對老化所引發的長期照顧需求日增，民間企業和社團可以扮演支持和關懷力量，往光亮的地方走，營造敬老氛圍的和諧社會。
老五老基金會林正介董事長表示，越是偏鄉，越有服務的需求，原鄉的社區整體照顧模式，在該基金會、「中國醫藥大學附設醫院地利門診部」、「中國醫藥大學附設醫院IDS團隊」、「中國醫藥大學杏服隊」、「中部愛互聯」與「雙龍社區發展協會」合作下，除了原有長照服務外，在雙龍部落中，以部落文化及傳統為主軸，強調在地人照顧在地人，被照顧者、照顧者也是照顧團隊的一份子，增加參與感，讓服務能夠更貼近被服務者，並滿足其服務需求。
老五老基金會成立二十年來，全台已有九處服務據點，致力於老人專業關懷服務，103年起在信義鄉提供送餐服務、居家關懷等服務，105年2月設置「社區照顧關懷據點」服務，今年擴增為週一至週五全天「日托服務(含共餐服務)」。
林正介董事長說，雙龍日托中心可以讓長輩白天不致獨守家中，家屬得以安心工作，是社區關懷據點的再升級。「中部愛互聯」團隊更協助將該中心改造為無障礙空間、及硬體設備，讓長輩有個舒適的使用空間。「台積電慈善基金會」捐贈交通車，讓長輩能安全、快速的到日托、或是前往就醫。
信義鄉「雙龍部落日托中心」揭牌儀式，張淑芬董事長代表台積電慈善基金會致贈一部交通車，林嘉琪董事長代表由鉅建設林增連慈善基金會致贈設施設備，周德陽院長代表中國醫藥大學暨附設醫院致贈設施設備， 由信義鄉長史強鄉長代表受贈並回贈感謝函。
中部愛互聯「雙龍部落日托中心」是政府與民間力量結合的最佳典範，也是地方上一大盛事，部落長老在揭幕活動帶領住民祈福祝禱、還有鼓陣及醒獅團表演，雙龍國小合唱團開心演唱「拍手歌」來表達布農族人的感謝之意。
訊息來源： 中國醫藥大學
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