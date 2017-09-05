健康樂活、讓愛互聯─中國醫藥大學暨附設醫院深耕南投信義鄉雙龍部落日托中心揭牌



(中央社訊息服務20170905 15:13:56)中國醫藥大學暨附設醫院深耕偏鄉住民的醫療照護不遺餘力，進而連結台積電慈善基金會、林增連慈善基金會及老五老基金會共同在南投縣信義鄉成立「中部愛互聯雙龍日托中心」，今天上午由衛福部長陳時中偕陳正昇副縣長、黃國書立委等貴賓共同揭牌，雙龍部落長老引領祈福祝禱、雙龍國小學生開心演唱「拍手歌」來表達布農族人的感謝之意，會場氣氛熱烈溫馨洋溢。



衛福部長陳時中致詞表示，南投縣信義鄉雙龍部落日托中心是全台最高海拔的老人日托中心，這裡有好山、好水，卻是好遠、好辛苦的偏鄉，感謝大家的愛心與關懷，讓社會福利機構能彼此連結起來，有效提升偏鄉居民與年長者的健康與生活品質，體現社會福利的價值和意義，在大家一起努力下，社會就更好。



南投縣副縣長陳正昇表示，信義鄉為台灣醫療資源最缺乏也最弱勢的地區之一，青壯年外流嚴重，高齡人口所占比例持續上升，受到生活及飲食習慣影響，居民的慢性病罹患率遠高於平地居民。他感謝中國醫藥大學暨附設醫院醫療服務團隊深入偏鄉，用心照護社區老人健康，深得居民信賴。



中國醫藥大學附設醫院院長周德陽說，中國附醫自1997年起，便信義鄉偏遠山區居民整合性的醫療照護，全力守護鄉民健康達21年，與社區醫療群、政府單位及公益團體，合力推動各項醫療保健服務，同時深耕社區老人健康營造，包括24小時醫療、到宅醫療與到宅復健等，深獲居民信賴，就醫病人的整體滿意度高達94%。



中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海重視企業社會責任，一直都很關切信義鄉民的醫療與生活照護問題，也將守護原鄉列為醫院的重點任務之一，在信義鄉除了加強醫療服務，還必須落實衛生教育，才能標本兼治，幫助居民擁有更健康的未來。



台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，為了串聯社會愛的力量，2014年創辦「愛互聯」關懷平台，整合中國附醫及老五老基金會成立了「中部愛互聯」，以具體行動給予獨居或弱勢的年長者溫暖照護，白天時將失能、失智長輩接送到日間照顧中心，在這裡接受照顧服務，參與復建、文康休閒活動，與人交流互動，延緩退化。



由鉅建設林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，台灣面臨少子化與高齡化趨勢，山地鄉在面對老化所引發的長期照顧需求日增，民間企業和社團可以扮演支持和關懷力量，往光亮的地方走，營造敬老氛圍的和諧社會。



老五老基金會林正介董事長表示，越是偏鄉，越有服務的需求，原鄉的社區整體照顧模式，在該基金會、「中國醫藥大學附設醫院地利門診部」、「中國醫藥大學附設醫院IDS團隊」、「中國醫藥大學杏服隊」、「中部愛互聯」與「雙龍社區發展協會」合作下，除了原有長照服務外，在雙龍部落中，以部落文化及傳統為主軸，強調在地人照顧在地人，被照顧者、照顧者也是照顧團隊的一份子，增加參與感，讓服務能夠更貼近被服務者，並滿足其服務需求。



老五老基金會成立二十年來，全台已有九處服務據點，致力於老人專業關懷服務，103年起在信義鄉提供送餐服務、居家關懷等服務，105年2月設置「社區照顧關懷據點」服務，今年擴增為週一至週五全天「日托服務(含共餐服務)」。



林正介董事長說，雙龍日托中心可以讓長輩白天不致獨守家中，家屬得以安心工作，是社區關懷據點的再升級。「中部愛互聯」團隊更協助將該中心改造為無障礙空間、及硬體設備，讓長輩有個舒適的使用空間。「台積電慈善基金會」捐贈交通車，讓長輩能安全、快速的到日托、或是前往就醫。



信義鄉「雙龍部落日托中心」揭牌儀式，張淑芬董事長代表台積電慈善基金會致贈一部交通車，林嘉琪董事長代表由鉅建設林增連慈善基金會致贈設施設備，周德陽院長代表中國醫藥大學暨附設醫院致贈設施設備， 由信義鄉長史強鄉長代表受贈並回贈感謝函。



中部愛互聯「雙龍部落日托中心」是政府與民間力量結合的最佳典範，也是地方上一大盛事，部落長老在揭幕活動帶領住民祈福祝禱、還有鼓陣及醒獅團表演，雙龍國小合唱團開心演唱「拍手歌」來表達布農族人的感謝之意。



訊息來源： 中國醫藥大學



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