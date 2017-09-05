新北市立圖書館淡水分館「蘋果劇團-抓龍特攻隊」 3米龍與親子同樂 high翻天



(中央社訊息服務20170905 15:12:41)新北市立圖書館淡水分館舉辦不同的系列活動，更長期注重藝文活動，希望向下深耕在地圖書館的推廣。9月2日晚上7點，由「蘋果劇團」帶來精采冒險歌舞劇「抓龍特攻隊」，晚上六點十分開放入場，下午3:00即有民眾排隊等待入場，開演前半小時，吸引500多名親子參與，現場座無虛席，廣受大小朋友好評。 本劇為蘋果劇團 冒險勵志歌舞劇「龍騎士」改編，翻轉一貫的英雄拯救公主的冒險故事，更提出「愛」才是化解仇恨的方法，劇中融入大球互動，還有3米魔龍出場吸睛，讓現場親子樂翻天，陪伴孩子渡過歡樂周末!為鼓勵親子推動閱讀，蘋果劇團也特別於演出後贈送有聲故事CD，讓孩子能夠享受故事帶來的樂趣及想像力。現場的民眾也非常感謝新北市立圖書館淡水分館舉辦蘋果劇團「抓龍特攻隊」的活動，紛紛表示還會再來參加活動，活動在孩子的歡笑聲劃下完美句點。



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