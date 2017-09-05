新北市立圖書館淡水分館「蘋果劇團-抓龍特攻隊」 3米龍與親子同樂 high翻天中央社 (2017-09-05 15:13)
新北市立圖書館淡水分館「蘋果劇團-抓龍特攻隊」 3米龍與親子同樂 high翻天
(中央社訊息服務20170905 15:12:41)新北市立圖書館淡水分館舉辦不同的系列活動，更長期注重藝文活動，希望向下深耕在地圖書館的推廣。9月2日晚上7點，由「蘋果劇團」帶來精采冒險歌舞劇「抓龍特攻隊」，晚上六點十分開放入場，下午3:00即有民眾排隊等待入場，開演前半小時，吸引500多名親子參與，現場座無虛席，廣受大小朋友好評。 本劇為蘋果劇團 冒險勵志歌舞劇「龍騎士」改編，翻轉一貫的英雄拯救公主的冒險故事，更提出「愛」才是化解仇恨的方法，劇中融入大球互動，還有3米魔龍出場吸睛，讓現場親子樂翻天，陪伴孩子渡過歡樂周末!為鼓勵親子推動閱讀，蘋果劇團也特別於演出後贈送有聲故事CD，讓孩子能夠享受故事帶來的樂趣及想像力。現場的民眾也非常感謝新北市立圖書館淡水分館舉辦蘋果劇團「抓龍特攻隊」的活動，紛紛表示還會再來參加活動，活動在孩子的歡笑聲劃下完美句點。
訊息來源：蘋果市集藝文整合行銷有限公司
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219770.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
熊家豬腳 禮盒．豬腳丁．萬巒熊家豬腳．豬腳貢糖．豬腳禮盒．滷蜜汁豬腳．御品萬巒豬腳．林家豬腳 禮盒．當歸豬腳．德國 豬腳．娘家 豬腳．滷豬腳．豬腳 煙燻 豬肝．萬巒豬腳．煙燻豬腳切片．豬腳 花生．聖祖 豬腳 貢糖．優鮮配 豬腳．溫泉風滷豬腳．豬腳湯．萬巒豬腳麵線．豬腳筋．藥膳豬腳．萬巒豬腳 600g．豬腳麵線．阿添師 豬腳．德國豬腳．台灣農畜 豬腳．紅麴豬腳．熟德國豬腳
- ALBION 艾倫比亞 健康化妝水N經典濕敷3件組
- TEVA 美國-男 Hurricane XLT 機能運動涼鞋 (灰/桔)
- 范登伯格-晶湛花容亮彩絲質感地毯-水舞(咖米兩色可選)140x1
- 青木禮子Reiko Aoki (小)手提購物包 Supermarket款-黑
- MERIDA 美利達Pro觸碰式無線碼錶-繁體中文29種功能(三色)
- 美國iRobot Roomba 第5.6.7.8代原廠公司貨長效長壽XLife電
- 【IHouse】經濟型房間組四件(床頭+床底+床頭櫃+化妝台-雙人
- 【時尚屋】尼克絲鐵刀5尺電視櫃(G17-A199-6)
- CARAN d’ACHE 卡達 - LEMAN 霧黑白夾 自動鉛筆
- 【KOMONO】CRAFTED工藝款手工太陽眼鏡 Clement(香甜焦糖)
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
推薦好書更多