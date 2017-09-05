習近平主持金磚記者會中央社 (2017-09-05 15:50)
中國大陸國家主席習近平5日主持金磚國家峰會中外記者會時說，世界正經歷深刻複雜的變化，金磚國家應推動建立更公正合理的國際秩序。中央社記者陳家倫廈門攝 106年9月5日
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