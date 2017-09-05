（中央社台北5日電）據報導，中國大陸青海省海東市化隆縣8月拆除縣內355座清真寺的1065個高音喇叭，宣稱是「為民所想，利於環境整治」。當地回民批評這是「宗教歧視」，但漢民卻叫好並呼籲全省都應比照。



據海東時報8月19日報導，化隆縣按照中共海東市委相關要求，利用3天全部清理摘除355座清真寺的高音喇叭，「有效切斷了農村及集鎮的噪聲汙染源」。



中共海東市委副書記、統戰部長李國忠對此作出批示表示肯定，還要求編輯專報，報中共青海省委統戰部、省民宗委等上級部門，下發各縣區「學習借鑑」；同時要求繼續關注指導其他縣區加緊做好相關工作。



俄羅斯衛星通訊社中文網4日報導，以回族人居多的化隆縣政府曾希望中國大陸國家機關和社會組織提出旨在降低讓居民不滿的噪音汙染的建議；清真寺的高音喇叭成為環保部門的主要清理對象。



報導指出，近年來中國大陸西北各地清真寺數量快速增加，當地媒體經常報導有關居民抱怨高音喇叭影響睡眠的問題。



根據伊斯蘭教（回教）傳統，尖塔上的宣禮聲，每天相隔均等時間響5次，夜間也不例外，召喚教徒祈禱。現在清真寺經常為此藉助高音喇叭。



報導說，雖然海東市政府強調此舉與壓制伊斯蘭教毫無關係，不過青海回教徒還是在社群網站上指出，該決定帶有宗教歧視特徵。但非回教徒卻支持這一措施，並希望能在其他地方推廣這一措施。



從社群網站微博可看到漢回矛盾為此更形針鋒相對。部分回民點名李國忠是「貪官汙吏」，藉噪音汙染「破壞民族團結」。但部分漢民卻稱李國忠是「民族英雄」，並呼籲拆除喇叭應擴及到青海全省。



據中共青海省紀律檢查委員會2016年2月6日公告，原任中共青海省格爾木市委書記的李國忠，因違反工作紀律被給予黨內警告處分。1060905