籃球／高中3年與冠軍無緣 陳盈駿：影片看一次哭一次NOWnews今日新聞 (2017-09-05 15:12)
陳盈駿回到母校能仁家商，談到HBL未能如願奪下冠軍，陳盈駿坦言，現在看到那時候輸球的影片，還是看一次哭一次。
在高中時期，未能如願幫助能仁家商奪下HBL冠軍盃，總是與冠軍擦肩而過，陳盈駿表示，現在看到輸球的影片，還是看一次就哭一次。
不過因為深刻體會到輸球的感覺，「我把這個轉化成我的動力，幫助我在之後的職業生涯，或是任何比賽，會對冠軍更渴望一點。」陳盈駿說。
教練林明正也對陳盈駿讚譽有加，「他在能仁這3年，就是個很認真，而且遇到困難不會隨便低頭的球員，他的個性非常強。」
「他可以從一個英文都不懂，然後到美國這6年可以在談吐方面精進，在課業竟然能夠修到碩士，我想可以看出這個人的個性，他帶來很多很正面的東西，讓籃球界的年輕人有目標在。」林明正說。
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