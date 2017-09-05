2017後山文學獎9/12截止收件 全國寫手把握最後期限踴躍投件中央社 (2017-09-05 14:19)
2017後山文學獎9/12截止收件 全國寫手把握最後期限踴躍投件
(中央社訊息服務20170905 14:19:29)由國立臺東生活美學館辦理的「後山文學獎」最高額獎金6萬元，歡迎全國寫手來挑戰，把握最後期限踴躍件，奪得後山文學獎最高冠冕。
館方表示：已邁入第四年，在文化部的支持及聯經出版社的提議下，去年增設「全民書寫小品文類」，使「後山文學獎」躍昇為全國性文學獎項舞臺，2017徵文收件倒數計時，將於9月12日截止，歡迎全國寫手把握最後期限踴躍件。
館方指出， 2017年「後山文學獎」在文化部全力的支持下，各類組獎金已顯著提高，如：在地書寫社會組散文類金由2萬元提高至6萬元，全民書寫小品文類由4,500元提高至1萬元，讓後山文學獎更具有吸引力與份量。館方竭力邀請所有以文字雕塑自己身影的人踴躍參加，最後截止收件日是9月12日，有志參加者請詳閱簡章，報名詳情請上國立臺東生活美學館網站下載。(廣告)
訊息來源：文化部
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