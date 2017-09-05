園藝串起康樂社區「心」的連結



(中央社訊息服務20170905 14:07:18)新竹市北區康樂里集會所白色二丁掛磚的外牆，最近多了色彩與綠意。文化部附屬機關國立新竹生活美學館推動社區客廳美學工作坊計畫，邀請新住民園藝師盧宜帶領康樂社區的長者一同打造集會所牆面的綠美化，已有小小的成果。香草植物飄來的芬芳香氣、各式菜苗的成長……，成為社區長者聊天的新話題。9月1日上午10時30分在康樂里的集會所的分享會，盧宜帶領大家進行一場與植物的對話，分享園藝的療癒力。



盧宜擁有ACP國際認證園藝治療師的證照，她也是來自大陸的新住民。來到台灣後，面臨生活的挫折，她以植物為師，「不能改變環境、只能改變自己」，始終保持著向光性與向陽性。她認為只要有愛、用心，植物絕對能長得又好又漂亮，而且能為生活帶來活力與能量。她很高興能和康樂里的長輩一同揮汗完成牆面的園藝工作，未來新住民關懷據點成立之後，她希望能擔任志工，持續分享經驗、分享園藝療癒的能量。



國立新竹生活美學館為了促進樂齡人口文化近用，以生活及空間美學的角度推動社區客廳美學工作坊，邀請社區長者分享智慧、在地知識與經驗，參與社區公共空間改善與美化，從小處著手，讓社區生活更有質地與美感。活動詳情請洽詢吳小姐(03)5263176分機202。(廣告)



訊息來源：文化部



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