「從鹿港菜園到馬公菜園－乘著歌聲拜訪澎湖」合唱音樂會



(中央社訊息服務20170905 14:06:47)文化部所屬彰化生活美學館為落實推動文化部社區營造及村落文化，輔導鹿港菜園社區合唱團推動「和樂歌聲沃菜園．以合唱滋養社區」計畫，規劃透過文化尋訪、合唱演出的互動聯繫，促成鹿港菜園與馬公菜園姊妹社區之文化締盟，並展現文化部推動社區營造及村落文化之成果。該團與澎湖縣政府文化局合唱團聯合演出時間為9月9日（六）晚上7時30分，在澎湖縣演藝廳舉行「從鹿港菜園到馬公菜園－乘著歌聲拜訪澎湖」合唱音樂會，演唱多首膾炙人口的臺灣在地歌曲，分為「獻給澎湖」、「創作歌謠」、「鹿港歌謠」、「合唱精選」單元，活動免費入場，邀請有興趣民眾一同前往聆賞。



來自彰化鹿港唯一立案的社會組混聲合唱團-菜園社區合唱團，於民國102年2月正式成立，目前有40位團員，由黃陳麗珍擔任團長，黃惠萍擔任副團長，陳姵伶擔任執行長，施呈戉擔任財務長，聘請國立臺中教育大學音樂學系教授洪約華擔任指導老師。深根社區經營的行政總監黃志農是合唱團的靈魂推手，黃志農早在80年代左右便積極投入社區，並強調社區營造其中「造人」的重要性，提升社區人品素質與發揮互信互助、尊重他人之精神，並積極融入在地元素，唱出在地特色，以凝聚社區力量，落實文化公民權。他表示合唱團的特色是將「社區」與「合唱團」結合，並唱出在地的歌，像是以鹿港傳統歌謠編寫的合唱曲《龍王歌》、《雷公區區陳》，也積極規劃以南管小曲《秋天梧桐》、《望明月》、《共君斷約》等，試編合唱曲的工作，而《菜園是阮兜》則是合唱團成立後，所創作出的社區之歌。



菜園社區合唱團曾參與文化部「臺灣村落文化節」演出，並連續3年參與國立彰化生活美學館主辦的「小鎮藝術節」表演，亦入選105、106年彰化縣年度傑出表演藝術團隊。



106年度重要演出有鹿港魯班公宴酬神獻唱，國立傳統藝術中心「春日唱遊」演唱以及「從鹿港菜園到馬公菜園 / 乘著歌聲拜訪澎湖」。(廣告)



訊息來源：文化部



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