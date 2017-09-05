松本大學生見習中文 最想學「我愛你」



(中央社訊息服務20170905 14:05:42）義守大學與日本松本大學，五月中旬在高雄市教育局長范巽綠牽線下，簽署「學術交流及學生交換合作備忘錄」，雙方數月來往來密切，昨（4）日松本大學由「松商短期大學部」部長兼國際長系井重夫率隊，安排學生來義大「華語文中心」進行暑期學習活動，義大特舉辦始業式以示歡迎。



松本市為日本五大國寶級城郭之一，長期發展出豐富的文化內涵，亦博得「學都」美名；為此義大校長蕭介夫表示，希望在教育與文化方面向松本大學借鏡。這次來台的學生主要為松本大學「松商短期大學部」商學科、經營情報科，系井重夫和義大「國際及兩岸事務處」處長吳岱栖針對交流事宜商討多時，並在「應用日語學系」副教授李守愛協助下，促成此次交流，除了學習活動，系井重夫希望能讓學生認識臺灣的多元族群文化，並見識義大卓越的教學環境。



暑期學習活動將安排學生學習中文與體驗臺灣文化，例如中國茶道、書法、剪紙等；學生後藤悠介表示，自己最想學的中文是「我愛你」，信仰佛教的小野賢治希望能到寺廟體驗傳統宗教，一в瀨結仁聽中文歌聽出興趣，進而想讀懂內容，大田伶菜則是想跟臺灣學生多交流，他們均對夜市食物最感興趣，認為台灣口味較日本偏甜。



10、11月兩校校長將互訪，系井重夫部長也正在規劃義大學生到松本大學的冬季遊學團，希望屆時能提供義大學生豐富學習內容。



訊息來源：義守大學



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