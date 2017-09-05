松本大學生見習中文 最想學「我愛你」中央社 (2017-09-05 14:06)
松本大學生見習中文 最想學「我愛你」
(中央社訊息服務20170905 14:05:42）義守大學與日本松本大學，五月中旬在高雄市教育局長范巽綠牽線下，簽署「學術交流及學生交換合作備忘錄」，雙方數月來往來密切，昨（4）日松本大學由「松商短期大學部」部長兼國際長系井重夫率隊，安排學生來義大「華語文中心」進行暑期學習活動，義大特舉辦始業式以示歡迎。
松本市為日本五大國寶級城郭之一，長期發展出豐富的文化內涵，亦博得「學都」美名；為此義大校長蕭介夫表示，希望在教育與文化方面向松本大學借鏡。這次來台的學生主要為松本大學「松商短期大學部」商學科、經營情報科，系井重夫和義大「國際及兩岸事務處」處長吳岱栖針對交流事宜商討多時，並在「應用日語學系」副教授李守愛協助下，促成此次交流，除了學習活動，系井重夫希望能讓學生認識臺灣的多元族群文化，並見識義大卓越的教學環境。
暑期學習活動將安排學生學習中文與體驗臺灣文化，例如中國茶道、書法、剪紙等；學生後藤悠介表示，自己最想學的中文是「我愛你」，信仰佛教的小野賢治希望能到寺廟體驗傳統宗教，一в瀨結仁聽中文歌聽出興趣，進而想讀懂內容，大田伶菜則是想跟臺灣學生多交流，他們均對夜市食物最感興趣，認為台灣口味較日本偏甜。
10、11月兩校校長將互訪，系井重夫部長也正在規劃義大學生到松本大學的冬季遊學團，希望屆時能提供義大學生豐富學習內容。
訊息來源：義守大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219766.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
熊家豬腳 禮盒．豬腳丁．萬巒熊家豬腳．豬腳貢糖．豬腳禮盒．滷蜜汁豬腳．御品萬巒豬腳．林家豬腳 禮盒．當歸豬腳．德國 豬腳．娘家 豬腳．滷豬腳．豬腳 煙燻 豬肝．萬巒豬腳．煙燻豬腳切片．豬腳 花生．聖祖 豬腳 貢糖．優鮮配 豬腳．溫泉風滷豬腳．豬腳湯．萬巒豬腳麵線．豬腳筋．藥膳豬腳．萬巒豬腳 600g．豬腳麵線．阿添師 豬腳．德國豬腳．台灣農畜 豬腳．紅麴豬腳．熟德國豬腳
- ★台灣製造★義大利La Belle《愛戀粉晶》加大緹花四件式被套
- EPOS 簡約時尚 自動上鍊機械錶 (3411.131.20.16.30)深藍色
- miu miu Matelasse 抓皺小羊皮雙層手拿/晚宴包(黑色)
- 【女】HAWANA哈瓦那原創手工鞋 X系列中高跟鞋 馬梳豆廉高雅
- 【caesar凱撒衛浴】單孔面盆龍頭(B700C)
- 【西班牙-戶外趣】歐洲極地禦寒原裝男GORETEX二合一 兩件式
- 【文創集】莎蘿 木紋2.5尺開門式衣櫃(雙吊桿＋開放層格)
- Falchi New York 日限定falchi LOGO圍巾-灰色
- Ogival 愛其華 巴黎時尚機械錶3357AMSR雙色款
- ee9 心滿益足~香榭大道美型粗跟長靴~高雅黑
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多