發展多元藝術社團 科技輔助動手做學習



(中央社訊息服務20170905 14:03:49)106年寫生比賽優勝作品巡迴展南投縣康壽國民小學在武術表演聲中開幕，開幕儀式特別邀請到「康壽國小武術隊」為本活動作開場表演，康壽國小武術隊成立於民國100年3月，主要練習傳統少林拳及楊家太極拳。歷經100年∼105年的全縣運動會及全民盃國術錦標賽，不論是參加個人項目或團體項目，都獲得優秀成績。並且連續六年蟬連全縣運動會及全民盃國小男子組及女子組團隊總冠軍。表演結束後將由各界貴賓與當地民眾一同舉行開幕儀式，讓繪畫藝術以及武藝交會，使本次活動充滿創作、藝文、歡樂的氣氛，同時由活動策展單位帶領大家一同看展，為各界來賓帶來詳細的作品解說，讓大家可以更加了解活動意義及其內涵。



康壽國小擁有3.07公頃得天獨厚的優美自然景觀。學校教師團隊始終秉持全人教育、優質教學的目標，以教學專業為基礎，戮力追求創新與卓越，啟發學生學習潛能，並進一步提升孩子的學習效能。多元社團是學校發展的重點，武術、民俗舞蹈、橋牌、美術、直笛、資訊、自然科學、羽球、小提琴、桌球、熱舞、直排輪、游泳等，規劃多元的學習內容與課程，引導學生學習與成長。



康壽國小透過競爭型的計畫，於去年爭取成立南投縣內第一個教育部105學年度南投縣自造教育示範中心。學校主要透過教育的創新應用，引導孩子動手做，以數位科技為主要概念，結合創意機關王、程式設計、機械科技、Webduino智慧物聯網、3D設計及手作木工等技術，以科技輔助提升孩子對自造教育的認知、技能與情意與創造精神，讓孩子們在樂趣中學習科學的概念，並將創意思維導入學習之中。



9月4日開幕日現場貴賓雲集，主辦單位國立彰化生活美學館代表在南投縣康壽國民小學開幕會場表示，在今年度的中部四縣市巡迴展策畫上，共計展出六十八幅作品，較往年不同之處，在組別上縮短年級差距為國小低年級、中年級、高年級，國中及高中(職)，又將這些年級分為美術班與普通班分開評比。另外，隨著人口高齡化的到來，新增樂齡組，提供喜愛畫畫的長者有個伸展舞台，也鼓勵其他長者培養此休閒嗜好。 最後，希望閤家一起來欣賞美麗的畫作，拓展藝術新視野，進而多走出戶外欣賞自然美景參與寫生創作，讓藝術種子發芽茁壯，達到這次展出「中彰雲投跨世代，藝術美學好風采」的宗旨！



更多畫作暨巡迴展資訊等詳細內容，歡迎逕上國立彰化生活美學館水彩寫生比賽http://painting.chcsec.gov.tw主題網站或106年寫生比賽優勝作品巡迴展http://www.jfartwork.com.tw/106art活動官網查詢。(廣告)



訊息來源：文化部



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