2017竹圍漁港迷宮音樂派對 萬能觀休系獨木舟體驗教學大獲讃賞



(中央社訊息服務20170905 13:44:11)萬能科技大學觀光與休閒事業管理系發展特色教學，培養同學軟實力，鼓勵積極參與校外活動，精進未來進入職場的職能競爭力。萬能科大觀休系龍舟隊同學極具服務熱誠，9月2日在竹圍漁港示範「獨木舟划槳體驗」，除了提供教學，也供現場民眾拍照，參加民眾爭相排隊體驗，大獲讚賞老少咸宜。



由桃園市政府觀光旅遊局主辦 「2017竹圍漁港迷宮音樂派對」，9月2日到3日熱情上演。萬能科大觀休系獲邀參展，特地安排龍舟隊同學在現場與樂浪遊艇俱樂部、中華SUP立槳運動協會共同佈展推廣海上觀光。觀休系同學們推廣海上觀光不遺餘力，服務熱誠獲得長官讚賞，連小小朋友都直呼體驗太好玩了！



訊息來源：萬能科技大學



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